Санкции против РФ приостановлены на 60 дней: Рубио объяснил решение Трампа

По словам Рубио, Трамп намерен "оценить экономические последствия этого шага".

Президент США Дональд Трамп отменил масштабные санкции против российских энергоносителей, предусмотренных "законом Линдси Грэма", который он сам подписал в сентябре. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эта отмена продлится 60 дней.

Как пишет Reuters, Рубио сообщил, что Трамп намерен использовать этот срок, чтобы оценить экономические последствия этого шага.

"Думаю, президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, к каким последствиям для мировой экономики – и даже для экономики США – приведет введение санкций и пошлин", – заявил Рубио.

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Он заявил, что ситуацию осложняет то, что "Акт Грэма" предусматривает не только санкции против России, но и пошлины на товары из стран, импортирующих российские энергоресурсы. В качестве примера Рубио привел Индию – важного партнера США, который, несмотря на диверсификацию источников энергии, по-прежнему сильно зависит от российской нефти.

Рубио также выступил в защиту отдельного соглашения США с Россией, направленного на увеличение поставок дизельного топлива на мировые рынки.

"Это дизельное топливо в любом случае будет продано, – отметил Рубио. – Разница лишь в том, какая его часть достанется Соединенным Штатам".

Рубио заявил, что сделка по дизельному топливу и отмена санкционных ограничений отражают сложность урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к нарушению глобальных поставок энергоносителей.

"Эти конфликты, происходящие в разных частях мира, начинают пересекаться друг с другом", – сказал он.

Отмена санкций против России

Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России по закону Грэма. Он пояснил, что это соответствует национальным интересам США.

В Кремле уже отреагировали на решение Трампа. Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал отказ от санкций по закону Грэма "историческим моментом".

В то же время такое решение вызвало возмущение в Сенате и многие законодатели раскритиковали позицию Трампа.

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