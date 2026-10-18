Дроны атаковали Петербург и область: поражен нефтяной терминал и дата-центр 'Вконтакте'

Также поражена электроподстанция, в городе частичный блэкаут.

Санкт-Петербург и Ленинградскую область всю ночь атаковали дроны, в аэропортах введены ограничения на прием и выпуск самолетов, поражены несколько важных целей.

Как пишет Astra, красный уровень угрозы в Ленинградской области объявили после полуночи. В то же время жители области и Санкт-Петербурга сообщали о взрывах и работе ПВО, при этом жаловались, что им не пришли оповещения об атаке.

Губернатор Ленобласти сообщил о 126 сбитых БПЛА, а также заявил, что это самая массированная атака на регион.

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Впоследствии в сети стали появляться сообщения о первых прилетах – поражены порт и местная нефтебаза.

Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил "возгорание" на территории "Петербургского нефтяного терминала". Также удар по терминалу дронами FP-1 подтвердили в компании Fire Point.

Это один из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 миллионов тонн в год.

Кроме того, в Санкт-Петербурге атакован дата-центр "ВКонтакте", сообщается о масштабных сбоях в соцсети.

Пресс-служба компании подтвердила атаку, но заверяет, что сервисы работают: "На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме". В то же время многие пользователи жалуются на серьезные перебои в работе платформы "ВКонтакте" и связанных сервисов.

Также атакована электроподстанция "Восточная", в городе частичный блэкаут.

Кроме того, БПЛА попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге.

Это автодорожный металлической вантовый мост, входящий в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД), платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города. Его длина 622 метра, ширина – 39 метров (8 полос движения). Мост строили с 2013 года, был открыт 4 декабря 2016 года.

Украина готова прекратить удары по российским НПЗ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по российским НПЗ. Однако взамен Украина просит об ответной услуге от Вашингтона - ракетах для Patriot.

Кроме того, WSJ писало, что сенаторы предложили президенту Украины временно приостановить удары по российским энергетическим объектам, а в обмен на это США расширят зону покрытия украинской спутниковой сети Starlink примерно на 300 километров вглубь территории России.

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