Фюле: Украина демонстрирует позитивный тренд на пути к ассоциации с Евросоюзом

Об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле в опубликованном сегодня интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Конечно, Украина сможет в ноябре подписать договор об ассоциации, это зависит от нее самой. Позицию по этому делу четко выразил Совет Европейского союза: страна должна прекратить выборочное правосудие, реформировать избирательное законодательство и показать прогресс во внедрении европейских стандартов", - сказал он.

"Вижу определенный позитивный тренд: правительство понимает, насколько важен договор для страны и для нас", - отметил Фюле.

Еврокомиссар также выразил уверенность в том, что украинская власть однозначно хочет интеграции с Европейским Союзом, а не выбирает между Западом и Таможенным союзом, созданным Российской федерацией.

Фюле также сказал, что ЕС не подготовил никакого "плана Б" относительно договора об ассоциации с Украиной, отметив, что даже, если по каким-то причинам данный документ не будет подписан - это не толкнет Украину в объятия России.

По теме: Рыбак не сомневается, что Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут

"Если этого не произойдет, то это не уменьшит роли Украины в регионе, напротив - усилит ее и создаст большие возможности сотрудничества со всеми соседями, в том числе с Россией", - сказал он.

В то же время он не дал прямого ответа на вопрос журналиста, остается ли освобождение из тюрьмы экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко обязательным условием для подписания договора об ассоциации.