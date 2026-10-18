У Трампа предложили Европе вернуться к российскому газу, - NYT

США предложили Украине возобновить транзит российского газа.

В Администрации президента США Дональда Трампа предложили Европе возобновить закупки российского газа "в больших объемах". Как пишет The New York Times, администрация Трампа выдвигает эту идею в качестве элемента мирного соглашения по Украине.

Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – обсуждали эту идею с украинскими и европейскими чиновниками, в том числе с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.

"По мнению американской стороны, чтобы побудить Россию прекратить войну в Украине, Киеву стоит рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский природный газ когда-то поступал в Европу", - пишет NYT.

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В то же время отмечается, что в Европе восприняли эту идею крайне негативно: она сводит на нет многолетние усилия Европейского союза по избавлению от зависимости от российского газа. Тем не менее, в администрации Трампа рассматривают экспорт российского газа как возможную часть мирного соглашения:

"В Вашингтоне полагают, что это принесло бы доход Украине, а европейские избиратели, в свою очередь, неизбежно захотят получать более дешевую энергию".

При этом такое соглашение для американских компаний может привести к снижению спроса на сжиженный природный газ (СПГ) из США в Европе. А для европейских правительств такой шаг может усилить позиции политиков-популистов, которые уже сейчас призывают прекратить помощь Украине и восстановить связи с Россией.

США хотят облегчить для России экспорт энергоресурсов

По словам источников, Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф обсуждают долгосрочный план, предусматривающий возобновление поставок российского газа в Европу. Они рассматривают такой экспорт как один из экономических стимулов в рамках более широкого урегулирования, которое может включать переговоры о будущих отношениях между Россией и НАТО, гарантии безопасности для Украины и соглашение о территориальном контроле. При этом некоторые европейские и украинские чиновники полагают, что Соединенные Штаты могут попытаться получить долю в российском экспорте газа, что обеспечило бы американским компаниям или правительству США часть прибыли.

Как отмечает NYT, хотя европейские политики публично отказались от российского газа, избиратели в Европе – так же, как и в США – со временем неизбежно захотят получать более дешевую энергию.

Европейские чиновники признают, что возобновление закупок российского газа позволило бы снизить цены. Однако, по их словам, для Европы это обернулось бы серьезными угрозами в сфере безопасности – в частности, сделало бы их уязвимыми перед возможным прекращением поставок газа со стороны Москвы в будущем.

США снимают энергетические санкции с РФ

В пятницу вечером Трамп подписал исполнительный указ, отменяющий санкции против РФ, предусмотренные законопроектом, названным в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Согласно законодательству, новые санкции должны были вступить в силу в воскресенье. Их цель - оказать давление на российскую экономику и лишить ее средств для финансирования войны против Украины. Документ также затрагивает пять крупнейших мировых импортеров российской нефти и газа.

Также ранее ранее Трамп отменил санкции в отношении российского дизельного топлива. После этого стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность ослабления санкций в отношении танкеров "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

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