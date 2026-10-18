Российский БТР-82А увешали цепями против дронов, но есть нюанс

Российский БТР-82А обвесили решетками, цепями и резиновыми экранами, а для десанта оборудовали специальный "манеж".

Российский бронетранспортер БТР-82А оснастили новым заводским комплектом круговой защиты от FPV-дронов и осколков. Конструкция предусматривает металлические решетки, резинотканевые экраны, цепи и тросы, однако имеет ряд существенных недостатков.

На новый вариант защиты в сети X обратил внимание исследователь истории танкостроения Андрей Тарасенко. По распространенным данным, комплект разработали на Арзамаском машиностроительном заводе. Бронетранспортеры с таким оборудованием зафиксировали во время учений в Беларуси.

Машина получила массивный металлический каркас с решетками над башней, корпусом и десантным отделением. Борта и ходовую часть дополнительно прикрыли резинотканевыми экранами, а вокруг корпуса установили цепи, усиленные тросами.

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По словам Андрея Тарасенко, конструкция стала развитием идей дополнительной защиты, которые в 2025 году отрабатывались в российских войсках при участии профильных научно-исследовательских структур и Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ.

Защитные элементы должны смещать точку подрыва боеприпаса примерно на 35 см от основной брони. Комплект заявлен как средство круговой защиты от FPV-дронов и осколков. Цепи и тросы должны прикрывать корпус и боевое отделение, а резинотканевые экраны – ходовую часть и днище.

Отдельное защищенное пространство для десанта обустроили над корпусом бронетранспортера. В российских материалах его называют "манежем". Борта и верхнюю часть этой конструкции прикрыли резинотканевыми экранами и дополнительно усилили тросами.

Бронетранспортер стал тяжелее и медленнее

Установка дополнительного оборудования увеличивает массу БТР-82А примерно на 15%. При этом максимальная скорость движения по трассе снижается до около 50 км/ч, а по пересеченной местности – до 20 км/ч.

Еще одним ограничением стала конструкция боевого модуля. Из-за установленной защиты его заявленный сектор поворота составляет 270 градусов вместо полного кругового.

По оценке Тарасенко, среди основных недостатков такого решения – повышенная пожарная опасность резинотканевых экранов, недостаточная защита десанта, размещаемого сверху, и ограничение поворота боевого отделения.

Комплект также должен обеспечивать защиту от противопехотных и смешанных минно-взрывных заграждений. В то же время защита от противотанковых мин конструкцией не предусмотрена. На монтаж оборудования требуется примерно 60 человеко-часов.

Почему дополнительная защита не решает всех проблем

Отдельную проблему представляет базовая конструкция БТР-82А, которая происходит от советского БТР-80. По словам Андрея Тарасенко, устаревшая компоновка ограничивает возможности дальнейшего совершенствования бронетранспортера.

"БТР-80/82А – устаревшая по компоновке машина, и сделать с ней что-то достойное внимания сложно. Это машина не для поля боя из-за слабой защиты", – отметил исследователь.

БТР-82 представляет собой глубокую модернизацию БТР-80. Он получил новую башню с 30-мм пушкой 2А72 и предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки, поражения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной техники противника.

Российская бронетехника – последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно была обнародована информация о том, что россияне якобы начали накапливать на своих базах хранения относительно новую боевую технику, такую как, например, танки Т-90М и Т-72Б3, бронемашины БТР-82А, БМП-3 и БМД-4М, гусеничные САУ 2С19 "Мста-С" и колесные САУ 2С44 "Гиацинт-К".

Аналитики считают, что если РФ вновь начала накапливать технику на хранении, то, возможно, она готовится воссоздать аналог "кадровых дивизий", которые в случае соответствующего приказа должны быть готовы в кратчайшие сроки к нападению на страны европейского сегмента НАТО.

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