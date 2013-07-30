Врачи о Мельнике: Подзащитный не понимает, что происходит и где он находится

Судебное заседание по делу ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, которого подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, перенесено на завтра, 31 июля, на 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая судья Печерского райсуда Киева Пилаева объявила перерыв в заседании суда из-за разногласия заключений медицинской экспертизы со стороны следователя и со стороны защитников подозреваемого.

В свою очередь защитник Мельника Назаренко заявил, что медицинский осмотр его подзащитного проводили врачи частной клиники “Борис”, но кто вызывал и за чей счет проводилось обследования, защите не известно.

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“Подзащитный не понимает, что происходит и где он находится. Теперь состояние больного средней степени тяжести. Мы считаем, что подзащитный не может принимать участие в судебном заседании. Кроме того, мы не знаем, кто вызвал специалистов частной клиники “Борис” и кто оплачивал их услуги. Поэтому мы не можем доверять их заключению”, - сказал Назаренко.

В свою очередь следователь по делу Мельника заявил, что медицинский осмотр специалисты частной клиники “Борис” провели в его присутствии, и, согласно их заключению, Мельник может принимать участие в судебном заседании.

“По заключению врачей, Петр Мельник может присутствовать на заседании суда. Однако подозреваемый не подписал заключение специалистов “Борис”. Справка врачей у меня, и я передаю ее суду”, - сказал следователь.

В свою очередь прокурор отметил, что, по его мнению, Мельник может присутствовать на заседании суда, и врачи, присутствующие в здании суда, могут это подтвердить.

После этого председательствующий судья заявила, что суд считает необходимым отложить рассмотрение дела до 31 июля на 11.00, поскольку данные о состоянии подозреваемого расходятся. Также судья обязала следователя до завтрашнего утра провести экспертизу состояния здоровья подозреваемого и заключение предоставить суду.

Стоит отметить, что подозреваемый во время судебного заседания лежал на скамье подсудимых, на вопрос председательствующего судьи отвечал вяло.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева должен принять решение относительно избрания меры пресечения подозреваемому в получении взятки ректору университета налоговой службы Мельнику.

Вчера, 29 июля, Печерский райсуд Киева также не смог избрать задержанному ректору меру пресечения, и в заседании суда был объявлен перерыв. Во время судебного заседания Мельнику вызывали скорую помощь.

Правоохранители задержали Мельника 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.