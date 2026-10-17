Ограничения Starlink показали критическую зависимость Украины и Европы от США, – The Times

Существующие в Европе альтернативы даже близко не так удобны и эффективны, как Starlink.

Ограничения в работе спутниковой связи Starshield для украинских военных продемонстрировали, насколько сильно ВСУ зависят от американских технологий. В то же время ситуация стала предупреждением для европейских армий, которые также используют американские космические системы, пишет The Times.

Во вторник военный сегмент спутниковой сети Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска, начал ограничивать скорость перемещения терминалов связи для украинских пользователей. Это фактически сделало невозможным использование этих терминалов на беспилотниках. Ответственность за это решение остается предметом споров: Маск и Трамп отрицают свою причастность, однако инсайдеры указывают именно на этих двоих.

В субботу Владимир Зеленский заявил, что ограничения продолжают создавать проблемы для украинских операторов беспилотников. По словам президента, украинская сторона расценила эти действия как часть "запланированной операции", направленной на ослабление обороны страны.

Видео дня

Как отмечает автор материала, главный урок этой ситуации заключается в том, что важно иметь собственную надёжную систему спутниковой связи, хотя сейчас альтернативы американской спутниковой инфраструктуре нет.

"Это в очередной раз показало, что если вы серьезно относитесь к ведению войны, то вам действительно нужны возможности в космосе, поэтому это серьезный сигнал тревоги для Европы", – заявил эксперт по авиации Эдвард Стрингер из аналитического центра Policy Exchange.

Издание напоминает, что у Великобритании есть альтернатива в виде системы OneWeb, насчитывающей около 650 спутников. Однако по пропускной способности и скорости соединения она уступает Starlink.

"Мы должны использовать гражданские технологии", – подчеркнул Стрингер, объясняя важность коммерческих спутниковых сетей для военных нужд.

На фоне кризиса европейские страны стоят перед выбором: развивать собственные космические системы или и впредь полагаться на американские решения. По оценке автора, создание полноценных европейских альтернатив займет годы, поэтому США пока сохраняют значительное преимущество в космической инфраструктуре.

Проблемы со Starlink

Как писал УНИАН, именно Илон Маск предложил Дональду Трампу ограничить работу системы Starshield в Украине, и Пентагон реализовал эти меры. Ограничения существенно повлияли на противовоздушную оборону, снизив допустимую скорость дронов до 160 км/ч, что затруднило перехват российских аппаратов.

Несмотря на это, Маск публично отрицал свою причастность, а Трамп заявил, что США вообще не имеют отношения к этим проблемам. Президент Зеленский назвал ситуацию опасным сюрпризом.

Вас также могут заинтересовать новости: