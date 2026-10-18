Россия усилит диверсии в Европе, чтобы сорвать помощь Украине зимой, – ISW

Польские власти прогнозируют, что россияне будут устраивать провокации против польской логистической инфраструктуры.

Россия может активизировать свои попытки саботажа и провокаций в Европе, чтобы сорвать транспортировку западной помощи Украине в течение зимы 2026–2027 годов. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 17 октября.

При этом отмечается, что польские власти предупреждают: страна-агрессор может осуществлять такие действия против польской логистической инфраструктуры, чтобы сорвать поставки помощи в Украину.

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севира заявил, что в течение зимы 2026–2027 годов может произойти "значительное увеличение" "гибридных операций" против европейских стран, включая неопределённые воздушные атаки, то есть атаки беспилотниками, против инфраструктуры, административных учреждений и гражданских объектов. Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на комментарии Севиры и отметил, что польские, украинские и союзные разведывательные службы указывают на то, что Польша может ожидать "определенной эскалации" неопределенного характера до Рождественского вечера, вероятно, это означает, что это произойдет в ближайшее время и до конца года. "Россия будет усиливать" попытки саботажа и провокаций, в частности против транспортировки газа, нефти и продуктов питания в Украину, а также логистической и железнодорожной инфраструктуры на польско-украинской границе, и будет проверять реакцию Польши", – ISW цитирует Туска. При этом напомнили об атаках на польские железнодорожные пути вдоль польско-украинского пограничного перехода Дорогуск 15 ноября 2025 года.

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Речь идет о том, что Россия всё чаще наносит удары беспилотниками по украинским пограничным переходам и целям вдоль польско-украинской границы.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль надеется, что из-за этих диверсионных попыток Запад откажется оказывать помощь Украине на фоне усиления российской зимней ударной кампании 2026–2027 годов, направленной против гражданской и критической инфраструктуры Украины, цель которой – вызвать более масштабные сбои в экономике Украины и повседневной жизни гражданского населения.

В отчете напомнили, что Россия активизирует поджоги и диверсии против европейских предприятий оборонной промышленности по крайней мере с 2024 года, включая недавние нападения на Эстонию и Германию, поскольку такие атаки предоставляют Кремлю недорогой способ срыва транспортировки западной помощи Украине.

Российская активность в Европе – последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские спецслужбы предупредили руководителей оборонных компаний о том, что Россия активизировала попытки их физического устранения. В связи с этим компании усилили меры личной безопасности своих топ-менеджеров.

Как пишет Financial Times (FT), Кремль распорядился расширить масштабы диверсий и "гибридных" операций в Европе, чтобы в ближайшие месяцы критически ослабить европейскую поддержку Киева.

Агенты Кремля нацелились на руководителей и других высокопоставленных сотрудников оборонных компаний. В частности, в поле зрения российских спецслужб попадают и руководители небольших компаний, особенно тех, которые занимаются производством беспилотников или комплектующих к ним, уточнили собеседники издания.

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