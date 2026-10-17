Путин приказал сделать крупные города Украины непригодными для жизни, - The Guardian

Судя по всему, Россия уже начала воплощать этот план в жизнь.

Даже после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил "энергетическое перемирие" между Москвой и Киевом – Россия продолжила свои методичные и разрушительные удары по украинской энергосистеме. Особенно по Киеву.

Это часть стратегии, которая должна наказать население Украины и подтолкнуть страну к капитуляции, пишет The Guardian. Как сообщается, потенциальные цели этой российской кампании, которую, по заявлению украинской разведки, перехватили в прошлом месяце – варьируются от "снижения качества жизни" украинцев через отключения электричества до полного отключения водоснабжения.

The Guardian скрыл некоторые конкретные детали военной оценки по просьбе украинского Министерства энергетики – ведь они могут помочь России в дальнейших ударах по стране.

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"Это два больших документа – написанных очень хладнокровно и очень ясно, с таблицами, в которых показано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта, – заявил в прошлом месяце министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. – Типы оружия варьируются от баллистических ракет до реактивных и обычных дронов. Мы понимаем, как они будут действовать".

В документе перечислены уязвимые цели украинской энергосистемы

Этот секретный план, который, по словам чиновников, был перехвачен украинской разведкой ставит перед собой несколько целей. Это уничтожение генерации электроэнергии, систем отопления, водоснабжения и канализации – таким образом, чтобы жизнь в украинских городах стала невыносимой. Разрушение только одного электрогенерирования, говорится в документе, приведет к "значительному снижению качества жизни населения".

Для этого в документе определяется количество оружия, которое нужно выделить – это реактивные дроны "Герань 4/5", а также гиперзвуковые и крылатые ракеты – чтобы уничтожить ключевую инфраструктуру. Это ТЭС, подстанции, водонасосные станции и многое другое.

Рассматривая удары по основе украинских систем водоснабжения, канализации и отопления – документ говорит, что это создаст "крупномасштабный коммунальный инфраструктурный кризис".

Несколько европейских чиновников, знакомых с документом, отметили, что он, вероятнее всего, был создан аналитическими подразделениями, связанными с российскими военными или спецслужбами. По их словам, копии документа ходили по Украине и в предыдущие годы.

В этом году, однако, Россия, похоже, воплощает эти планы в жизнь. Недавно, к примеру, российские удары попали по трем крупным электростанциям в Киевской области – ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также Трипольской ТЭС в Киевской области. А также по крупной электрической подстанции, которая передает электроэнергию с двух главных атомных электростанций страны в столицу.

Эти объекты, а также другие подстанции, составляющие "Киевское энергокольцо", которое помогает доставлять электричество со всей страны в столицу – все стали мишенями российского удара. Если план удастся – это может грозить гуманитарной катастрофой в городе с населением в 3 миллиона человек.

Это может уничтожить более 90% электроэнергии, которая запланирована на Киев на каждую зиму, прогнозируется в документе. А это погрузит город во тьму и холод. По прогнозам экспертов, в худшем сценарии блэкауты могут длиться до 20 часов в сутки – пока не будет восстановлено повреждённое оборудование.

Для Кремля это не случайность

Россия все больше переходит к стратегии "наказания населения Украины в крупных городах" – по мере того, как линии фронта застыли.

"В прошлом году мы были действительно на грани, – заявил украинский политолог Владимир Фесенко. – Но в этом году риск будет еще хуже – поэтому план [по атаке на украинскую инфраструктуру] выглядит реалистично. Есть очень высокая вероятность того, что Россия попытается сломить нас этой зимой".

Если раньше Кремль еще верил в возможность чистой военной победы – то сейчас он, возможно, уже не считает это возможным – и сосредотачивается на уничтожении оставшейся украинской инфраструктуры, а не на попытках её захватить.

Другие новости о массированных атаках России

Ранее УНИАН сообщал, что Россия планирует бить баллистикой по западным областям Украины. Зеленский добавил, что к этим атакам постоянно привлекают Беларусь, ведь именно эта страна включает ретрансляторы для ударных БПЛА противника. Впрочем, этого Кремлю мало.

Кроме того, мы также рассказывали, что россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике. Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины.

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