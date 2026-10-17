Пекин взялся за состоятельных китайцев после десятилетий либерализма, – Reuters

Теперь китайцы обязаны платить налоги с доходов, полученных за рубежом.

Эпоха относительного финансового либерализма в Китае, похоже, подходит к концу. Самые состоятельные граждане Китая начали сворачивать офшорные трасты, продавать акции и даже менять налоговый статус, чтобы подготовиться к введению нового закона, который значительно увеличит их налоговую нагрузку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юристов, финансовых консультантов и других собеседников, осведомленных о ситуации.

Новые требования Пекина обязывают китайцев декларировать доходы от оффшорных трастов. В конце июля Пекин установил крайний срок подачи соответствующих деклараций – 22 октября. Доходы будут облагаться налогом по ставке 20%, что заставило состоятельных граждан срочно оценивать свои налоговые обязательства.

По оценкам Boston Consulting Group, объем китайских офшорных активов составляет около $1,7 трлн. Такие трасты особенно популярны среди крупных акционеров китайских компаний, чьи акции торгуются за рубежом.

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Как пишет Reuters, налоговые органы ищут потенциальных плательщиков по рейтингам богатства Hurun, корпоративной отчетности и другим открытым данным. В некоторых регионах создают специальные группы для выявления незадекларированных доходов.

Больше всего это нововведение может затронуть учредителей компаний, акции которых котируются в Гонконге и США. По словам генерального директора JLT Legacy Group Оскара Лю, многие из них продавали акции через трасты на пике их стоимости в 2014–2020 годах.

"По нашим оценкам, сумма налога к уплате в отдельном случае может составлять от нескольких миллионов юаней до сотен миллионов или даже миллиардов", – заявил Лю.

Новые требования уже заставляют владельцев активов искать деньги. По данным издания, одна из семей технологического миллиардера продает примерно половину своего портфеля акций. Банки также начали кредитовать состоятельных клиентов для уплаты налогов, принимая в залог акции их компаний.

В то же время юристы отмечают неопределённость правил. В частности, непонятно, насколько далеко в прошлое могут распространяться налоговые обязательства и как будет определяться связь налогоплательщика с Китаем.

По словам партнера юридической фирмы Charles Russell Speechlys Вэя Кана, который консультирует состоятельные семьи, отдельные положения нового закона требуют уточнения. "Дьявол кроется в деталях", – отметил юрист.

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Как писал УНИАН, Китай активно внедряет автономные технологии в строительстве и агросекторе: беспилотные машины уже используются для прокладки дорог и полевых работ. В сельском хозяйстве примером стал электрический трактор Honghu T70, который самостоятельно выполняет полевые работы и одновременно собирает агрономические данные.

Также мы сообщали, что Китай приступил к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо, мощность которой должна превысить плотину "Три ущелья" в три раза. Проект обеспечит производство около 300 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно и её поставку в восточные провинции и дата-центры.

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