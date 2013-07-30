Мельник попросил о медосмотре - судья объявил перерыв

В судебном заседании по делу задержанного за взятку ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника, которому суд должен избрать меру пресечения, объявлен перерыв для медицинского осмотра подозреваемого.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось в 11.00.

Однако самого подозреваемого доставили в суд около 14.20 каретой «скорой помощи». После этого Мельник попросил суд о медицинском осмотре.

Учитывая обстоятельства, судья объявил перерыв и сейчас ожидает заключение врачей относительно возможности проведения судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 июля, Печерский районный суд Киева не избрал задержанному за взятку ректору меру пресечения, и в заседании суда был объявлен перерыв. Во время судебного заседания Мельнику вызывали скорую помощь.

27 июля Мельник был задержан во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Задержание вымогателя происходило в рамках открытого уголовного производства по признакам ч. 4 ст. 368 УК Украины.