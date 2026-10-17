Ограничение работы Starlink - это спланированная операция против Украины, - Зеленский

Украина проверила работу сигнала Starlink при запуске ракет-перехватчиков в странах Евросоюза и обнаружила, что там нет никаких ограничений.

Ограничения скорости для военных терминалов спутниковой связи Starlink являются спланированной операцией против Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp. Глава государства отметил, что спутниковая связь через терминалы Starlink очень важна для связи на территории Украины – на фронте и для гражданского населения.

По его словам, в Украине Starlink используется для дронов и для того, чтобы была возможность доставлять украинским защитникам на боевых позициях еду и воду. "И это очень важно: туда, куда не может пройти военный или та или иная техника, туда, где существует изоляция из-за контроля со стороны вражеских дронов. И такой возможности на сегодняшний день просто нет", – сказал Зеленский.

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Вместе с тем украинские Силы обороны используют некоторые дроны-перехватчики со "Старлинками" для того, чтобы перехватывать скоростные вражеские "Шахеды" с реактивными двигателями. "Безусловно, и слава Богу, благодаря нашей ПВО, нашим инженерам и партнерским средствам также, мы используем не только дроны-перехватчики против "Шахедов", но и авиацию, ракеты и другие средства ПВО", – добавил Зеленский.

Украинские перехватчики реактивных "Шахедов" без сигнала Starlink не работают

"Чтобы перехватить скоростной реактивный дрон "Шахед" и другие реактивные дроны, сегодня наши перехватчики не работают, так как есть ограничение скорости", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что на сегодняшний день максимальная скорость перехватчиков из-за ограничений сигнала составляет 161 км/ч. Соответственно, такой скорости недостаточно для сбивания российских реактивных дронов. Ведь если пытаться разгонять перехватчик до более высокой скорости, то Starlink отключается и украинский дрон теряется.

Как Украина проверила, является ли это спланированной операцией по ограничению скорости

"Чтобы понять, действительно ли это технические проблемы у компании SpaceX, или это какая-то операция, или договоренность ограничить нас – отключить нас, не дать возможность защищаться и оберегать наших людей как на фронте, так и гражданских, – мы отправили пару машин на территорию стран Европейского Союза со "Старлинками", и они летали там, где это разрешено, со скоростью 180 км/ч и выше, и "Starlink" работает", – сказал Зеленский.

В частности, Украина зафиксировала соответствующие факты – есть соответствующие доказательства.

"Вывод следующий: ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Евросоюза – нет. То есть это спланированная операция", – подчеркнул Зеленский.

Компания Space X не отвечает на запросы украинских военных

Как добавил глава государства, Украина ведет диалог на уровне военных, на уровне Министерства обороны и на уровне дипломатов по поводу Starlink и Starshield.

"Связываемся со всеми, в том числе с компанией SpaceX – нашим военным, Министерству обороны там сейчас никто не отвечает. А на разных уровнях говорят, что это технические проблемы", – сообщил Зеленский.

Он повторил, что эти технические проблемы фиксируются на территории Украины, а на территории Евросоюза таких проблем нет.

Зеленский выражает надежду, что сигнал с надлежащей скоростью будет восстановлен:

"Дай Бог, эта работа будет возобновлена".

О перспективе создания аналога Starlink

Как отметил глава государства, в Европе видят, что существуют ограничения на работу Starlink в Украине.

"Вся Европа увидела, что можно регулировать из Соединенных Штатов Америки, независимо от договоренностей и контрактов – можно ограничивать скорость Starlink", – сказал Зеленский.

По его словам, от работы "Старлинков" зависит безопасность, ведь все рассчитывают на эти технологии.

"Поэтому теперь европейцы сами поднимают вопрос об аналогах. И они уже работают и продвигают их, и у них будет успех в этом направлении. Я это очень хорошо вижу", – подчеркнул Зеленский.

Ограничение работы Starlink

Как сообщал УНИАН, по данным источников британского издания The Telegraph, инициатором ограничения работы Starshield в Украине был непосредственно владелец компании SpaceX Илон Маск. А президент США Дональд Трамп охотно согласился с этой идеей.

В то же время в США уверяют, что Трамп не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield.

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