Ограничение работы Starlink - это спланированная операция против Украины, - Зеленский

Ограничения скорости для военных терминалов спутниковой связи Starlink являются спланированной операцией против Украины.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp. Глава государства отметил, что спутниковая связь через терминалы Starlink очень важна для связи на территории Украины – на фронте и для гражданского населения.
По его словам, в Украине Starlink используется для дронов и для того, чтобы была возможность доставлять украинским защитникам на боевых позициях еду и воду. "И это очень важно: туда, куда не может пройти военный или та или иная техника, туда, где существует изоляция из-за контроля со стороны вражеских дронов. И такой возможности на сегодняшний день просто нет", – сказал Зеленский.
Вместе с тем украинские Силы обороны используют некоторые дроны-перехватчики со "Старлинками" для того, чтобы перехватывать скоростные вражеские "Шахеды" с реактивными двигателями. "Безусловно, и слава Богу, благодаря нашей ПВО, нашим инженерам и партнерским средствам также, мы используем не только дроны-перехватчики против "Шахедов", но и авиацию, ракеты и другие средства ПВО", – добавил Зеленский.
Украинские перехватчики реактивных "Шахедов" без сигнала Starlink не работают
"Чтобы перехватить скоростной реактивный дрон "Шахед" и другие реактивные дроны, сегодня наши перехватчики не работают, так как есть ограничение скорости", – сказал Зеленский.
Он пояснил, что на сегодняшний день максимальная скорость перехватчиков из-за ограничений сигнала составляет 161 км/ч. Соответственно, такой скорости недостаточно для сбивания российских реактивных дронов. Ведь если пытаться разгонять перехватчик до более высокой скорости, то Starlink отключается и украинский дрон теряется.
Как Украина проверила, является ли это спланированной операцией по ограничению скорости
"Чтобы понять, действительно ли это технические проблемы у компании SpaceX, или это какая-то операция, или договоренность ограничить нас – отключить нас, не дать возможность защищаться и оберегать наших людей как на фронте, так и гражданских, – мы отправили пару машин на территорию стран Европейского Союза со "Старлинками", и они летали там, где это разрешено, со скоростью 180 км/ч и выше, и "Starlink" работает", – сказал Зеленский.
В частности, Украина зафиксировала соответствующие факты – есть соответствующие доказательства.
"Вывод следующий: ограничения действуют на территории Украины, а на территории стран Евросоюза – нет. То есть это спланированная операция", – подчеркнул Зеленский.
Компания Space X не отвечает на запросы украинских военных
Как добавил глава государства, Украина ведет диалог на уровне военных, на уровне Министерства обороны и на уровне дипломатов по поводу Starlink и Starshield.
"Связываемся со всеми, в том числе с компанией SpaceX – нашим военным, Министерству обороны там сейчас никто не отвечает. А на разных уровнях говорят, что это технические проблемы", – сообщил Зеленский.
Он повторил, что эти технические проблемы фиксируются на территории Украины, а на территории Евросоюза таких проблем нет.
Зеленский выражает надежду, что сигнал с надлежащей скоростью будет восстановлен:
"Дай Бог, эта работа будет возобновлена".
О перспективе создания аналога Starlink
Как отметил глава государства, в Европе видят, что существуют ограничения на работу Starlink в Украине.
"Вся Европа увидела, что можно регулировать из Соединенных Штатов Америки, независимо от договоренностей и контрактов – можно ограничивать скорость Starlink", – сказал Зеленский.
По его словам, от работы "Старлинков" зависит безопасность, ведь все рассчитывают на эти технологии.
"Поэтому теперь европейцы сами поднимают вопрос об аналогах. И они уже работают и продвигают их, и у них будет успех в этом направлении. Я это очень хорошо вижу", – подчеркнул Зеленский.
Ограничение работы Starlink
Как сообщал УНИАН, по данным источников британского издания The Telegraph, инициатором ограничения работы Starshield в Украине был непосредственно владелец компании SpaceX Илон Маск. А президент США Дональд Трамп охотно согласился с этой идеей.
В то же время в США уверяют, что Трамп не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield.