Украина требует, чтобы Россия отдала рыбака, выжившего в Азовском инциденте

Украина добивается возвращения на Родину 49-летнего Александра Федоровича - рыбака, выжившего после аварии в Азовском море, несмотря на возбужденное против него в России уголовное дело за незаконный вылов рыбы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный консул Генерального консульства Украины в г. Ростов-на-Дону Виталий Москаленко.

«Мы добиваемся, и хотим, чтобы Федоровича отправили в Украину, где продолжится следствие, и не будут делаться преграды для его успешного проведения», - сказал Москаленко.

Он сообщил, что против украинского рыбака открыто уголовное дело за незаконный вылов биологических ресурсов, и потому он не может покинуть территорию РФ.

Москаленко рассказал, что российские следователи пока не дают разрешения на его отъезд в Украину, и сейчас решается вопрос либо о его взятии под стражу либо, скорее всего, с него возьмут подписку о невыезде. При этом генконсул добавил, что у Федоровича есть адвокат, а Генконсульство постоянно держит это дело на контроле.

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Дипломат подчеркнул, что Азовское море является неразделенным между Украиной и Россией.

«В соответствии с двусторонним соглашением, акватория Азовского моря находится в общем пользовании двух стран. То есть, прибрежных вод здесь нет. Если бы они причалили к берегу, то было бы понятно, что они на территории России», - сказал Москаленко.

Дипломат также сообщил, что Федорович находится в Ейской больнице, и ему оказывают бесплатно всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, заявления жены Федоровича относительно некачественной медицинской помощи не соответствуют действительности.

«Было сделано две операции, обе успешно. Оперировал главный хирург этой больницы, очень опытный врач. Все было сделано бесплатно и на должном уровне. Я звонил несколько часов назад, и мне сообщили, что реабилитация проходит тоже бесплатно», - сказал генконсул. Он сообщил, что, по информации врачей, через несколько дней швы могут снять.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четверо рыбаков погибли. Одного из членов экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянном, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.