В НГУ опровергли ложь РФ о захвате населенных пунктов в районе Доброполья

Российская пропаганда использует постановочные видеоролики в качестве доказательства несуществующих успехов.

Минобороны РФ заявило о захвате населенных пунктов Золотой Колодезь, Новотроицкое и Петровка в Донецкой области, однако эти заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщила первая Президентская бригада НГУ "Буревий".

Там заверили, что все три населенных пункта находятся под контролем подразделений бригады "Буревий" и других подразделений Сил обороны Украины.

"Чтобы создать иллюзию продвижения, российские военные прибегают к тактике просачивания небольших пехотных групп в населенные пункты. Их задача - установить российский флаг, зафиксировать это на видео и выдать кадры за доказательство захвата территории", - рассказали в бригаде.

Видео дня

По их словам, такие группы выявляют и уничтожают наши военные.

"В то же время российская пропаганда использует постановочные видео как доказательство несуществующих успехов. Ради нескольких кадров для пропагандистских сюжетов гибнут десятки российских военнослужащих, которых командование отправляет на задание без реальных шансов закрепиться на этих территориях", - пояснили военные.

Утверждается, что слаженная работа подразделений бригады "Буревой" и других компонентов Сил обороны срывает планы противника и не позволяет ему установить контроль над этими населенными пунктами.

"Минобороны РФ может сколько угодно объявлять о вымышленных победах, но эти заявления не меняют реальности: населенные пункты остаются под контролем Сил обороны Украины, а российские штурмовики продолжают гибнуть ради картинки для пропаганды", - добавили там.

Война в Украине

По словам кремлевского диктатора Владимира Путина, с начала 2026 года российская армия якобы захватила 6500 кв. км украинской территории и 310 населенных пунктов. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) писали, что реальные успехи оккупантов в 45 раз меньше.

Там пояснили, что подобными заявлениями Москва пытается оказать давление на Украину и её западных союзников. Однако многие из этих заявлений не соответствуют действительности.

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