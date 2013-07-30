Задержанного за взятку ректора Мельника доставили в суд на «скорой»
Ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника в суд привезли на «скорой» одной из частных клиник.
Как сообщает ТСН, выйти из машины ректору помог врач, после чего Мельника сразу пересадили в кресло-коляску и повезли в здание Печерского суда.
По теме: Суд не смог избрать Мельнику меру пресечения
Как сообщал УНИАН, вчера Печерский районный суд Киева не избрал задержанному за взятку ректору меру пресечения свободы, и в заседании суда был объявлен перерыв. Во время судебного заседания Мельнику вызывали скорую помощь.
27 июля Мельник был задержан во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.
Задержание вымогателя происходило в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины.