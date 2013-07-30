Задержанного за взятку ректора Мельника доставили в суд на «скорой»

Как сообщает ТСН, выйти из машины ректору помог врач, после чего Мельника сразу пересадили в кресло-коляску и повезли в здание Печерского суда.

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Как сообщал УНИАН, вчера Печерский районный суд Киева не избрал задержанному за взятку ректору меру пресечения свободы, и в заседании суда был объявлен перерыв. Во время судебного заседания Мельнику вызывали скорую помощь.

27 июля Мельник был задержан во время получения от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за вступление их родственников в вуз, которым он руководит.

Задержание вымогателя происходило в рамках открытого уголовного производства по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины.