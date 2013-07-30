СМИ: Владимир Кличко попал в драку в клубе
08:36, 30 июля 2013Политика
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Драку с Кличко устроил скандальный боксер из Британии Дерек Чисора.
Кличко снова встретил Чисору
По стечению обстоятельств два боксера оказались в одном ночном клубе на Ибице, где Чисора своими высказываниями в адрес Владимира спровоцировал драку, сообщает СПОРТ bigmir)net со ссылкой на The Mirror.
Охрана заведения быстро разняла боксеров.
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"У них есть история, но это было просто совпадение, что они столкнулись друг с другом во время своего отпуска", - заявил изданию тренер Чисоры Дон Чарльз.
Напомним, 18 февраля 2012 года британский боксер Дерек Чисора перед началом боя с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталием Кличко плюнул в лицо младшему брату своего соперника.
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