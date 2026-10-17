Кабмин ввел в программе 'єОселя' отдельную модель для молодых семей

Одновременно с рождением или усыновлением каждого ребенка ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не может быть ниже 0,1%.

Правительство Украины обновило условия льготной ипотечной программы "еОселя" для молодых семей, которые планируют завести детей или уже имеют их. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.

Отмечается, что ставка по ней составляет 7% в первые три года, 10% - с четвертого по десятый год и 12% - с одиннадцатого года. За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%.

"Заемщики по этой модели смогут приобретать жилье "на будущее". Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разница в стоимости покрывается собственным взносом. Купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад", - пояснил Корецкий.

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По его словам, также усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы.

"Эти изменения необходимы для того, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить по кредиту меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, планировать будущее в Украине", - добавил премьер-министр.

Жилье в Украине

Ранее руководительница ГУН статистики Людмила Кирюхина рассказала, что, несмотря на обстрелы транспортной инфраструктуры Киева, резкого падения стоимости аренды жилья на левом берегу столицы пока не наблюдается.

При этом в отдельных районах цены снижаются, однако аналогичная динамика наблюдается и на правом берегу.

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