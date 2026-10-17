Зеленский попросил Венгрию разрешить транзит украинского зерна: что ответил Мадяр

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к соседним странам – Польше, Румынии, Словакии и Венгрии – с просьбой разрешить транзит украинских грузов с зерном. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, пишет Reuters.
Венгерский лидер заявил, что не будет возражать, если украинские грузы с зерном будут лишь следовать транзитом через Венгрию к другим пунктам назначения.
По словам Мадяра, транзит зерна будет организован по модели, предложенной вскоре после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"(Зеленский) попросил Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и все соседние страны разрешить транзит, как это было три-четыре года назад, в начале войны... Во время нашей личной встречи один на один он сказал мне, что им очень помогло бы, если бы они могли перевозить кукурузу в Западную Европу в опломбированных поездах... Я ответил, что никаких препятствий не будет, если грузы будут лишь следовать транзитом через страну", – сказал Мадяр.
Издание напомнило, что Украина является одним из ведущих мировых производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника, и около 90% экспорта этих культур проходит через Чёрное море. Однако из-за российских атак экспорт сельскохозяйственной продукции из украинских черноморских портов практически остановился.
Экспорт зерна из Украины
Как сообщал УНИАН, зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины из-за блокады черноморских портов российскими оккупантами. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, Украина уже более трех недель экспортирует лишь 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. Сейчас в приоритете – продукция с большей добавленной стоимостью.
Также недавно Зеленский заявлял, что через несколько месяцев начнется новый кризис в сфере сельского хозяйства, поскольку возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке, ведь Украина из-за блокады морских путей не может экспортировать миллионы тонн продовольствия.
При этом Польша и Румыния отклонили просьбу Украины пропустить больше зерна на экспорт. В частности, министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош пояснил, что интересы собственных фермеров остаются приоритетом. Польша же заявила, что её министерство инфраструктуры не планирует изменений, направленных на увеличение транзита украинской аграрной продукции.