С 2027 года официальное время мира изменится: что известно о новой системе

Это решение было принято на недавнем заседании Генеральной конференции по мерам и весам в Версале.

Международная система измерения времени претерпит важные изменения с 20 мая 2027 года. Всемирное координированное время (UTC) – ориентир, который используется во всем мире для синхронизации часов – больше не будет корректироваться добавлением дополнительных секунд.

Это решение было принято на заседании Генеральной конференции по мерам и весам в Версале. Эта мера призвана упростить работу систем, которые зависят от точной синхронизации времени – от сетей связи до энергетической инфраструктуры и цифровых сервисов, пишет Adevarul.

Для широкой публики эти изменения в повседневной жизни будут незаметны.

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В настоящее время существует два важных ориентира для измерения времени. UTC рассчитывается на основе атомных часов, известных своей точностью, а астрономическое время определяется вращением Земли. Поскольку планета вращается не идеально с постоянной скоростью – между двумя системами могут возникать расхождения.

Чтобы они оставались приблизительно одинаковыми – с 1972 года было введено 27 дополнительных секунд. Последняя подобная корректировка состоялась в конце 2016 года. В таких ситуациях минута, в виде исключения, могла длиться 61 секунду.

Люди на практике эти различия не замечают

А вот компьютеры и цифровая инфраструктура могут быть этим подвержены. Введение дополнительной секунды требует технической адаптации – а в прошлом в некоторых компьютерных системах и онлайн-сервисах уже сообщалось о сбоях.

Связь, спутниковая навигация, энергетические сети и многочисленные цифровые платформы работают на точной синхронизации часов. Отмена периодических корректировок должна снизить риск ошибок и сделать систему более простой в управлении.

Вращение Земли усложнило расчеты

Еще одна причина пересмотра системы – переменчивое поведение вращения планеты. Хотя на очень длительных периодах приливные силы, как правило, замедляют вращение Земли – в последние годы были интервалы, когда планета вращалась немного быстрее.

Такое развитие событий поставило вопрос о возможном введении отрицательной дополнительной секунды – то есть удаления одной секунды, а не добавления. Такая корректировка никогда ранее не применялась – и ее последствия для технических систем сложно предугадать.

В этом контексте международное сообщество решило отказаться от нынешнего механизма периодической корректировки UTC. В результате изменения разница между официальным временем и астрономическим может постепенно вырасти – примерно до 3 600 секунд, что эквивалентно одному часу.

Такого различия в ближайшем будущем не ожидается – поэтому эта мера носит в основном превентивный характер и направлена на стабильность системы в долгосрочной перспективе.

Генеральная конференция по мерам и весам – это международный орган, в рамках которого представители государств-членов обсуждают и принимают решения о стандартах измерений. Заседания обычно проходят раз в четыре года.

По данным Международного бюро мер и весов, эта организация объединяет 69 государств-членов и 34 ассоциированные страны и экономики. Среди стран-участниц – многочисленные европейские государства, например Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания – а также США, Канада, Бразилия, Китай, Япония, Индия, Австралия и Новая Зеландия.

Деятельность этого органа способствует установлению общих стандартов, важных для научных исследований, промышленности, торговли и функционирования современных технологий.

Что меняется для обычных людей

В повседневной жизни отмена дополнительной секунды не изменит того, как люди читают время на часах или телефонах. Это изменение никак не связано с переходом на летнее или зимнее время – правила сезонной корректировки времени эта мера не затрагивает.

Последствия почувствуются особенно в тех областях, где синхронизация должна быть предельно точной – таких как астрономия, геодезия и некоторые приложения на основе спутников. В этих отраслях вращение Земли будет и дальше находиться под наблюдением – даже если официальное время больше не будет периодически корректироваться, чтобы идти в ногу с ним.

Поэтому специалистам нужно будет отдельно следить за разницей между UTC и астрономическим временем. Цель – чтобы международная система измерения времени стала более стабильной и простой в использовании – особенно для цифровой инфраструктуры, которой сложно работать с корректировками, которые вводятся через нерегулярные промежутки.

Ранее УНИАН сообщал, что Земля получила загадочный сигнал из глубин космоса.

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