'Это станет настоящей катастрофой для всех': Флэш о российском 'Рассвете'

Спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами.

Пока Украина пытается решить проблему с ограничениями в работе системы Starshield, на горизонте маячит следующий этап технологического противостояния - российская спутниковая сеть "Рассвет". Об этом заявил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью Associated Press.

"На мой взгляд, это угроза номер один среди всех технологических вызовов, которые Россия бросает нам прямо сейчас. Причем не только Украине, но и всей Европе", - сказал он.

По его словам, Россия уже обретает возможность управлять через спутники - в режиме реального времени - дронами типа "Шахед", разведывательными беспилотниками и даже недорогими ракетами, такими как "Бандероль" и "Дань-М".

Видео дня

"Это станет настоящей катастрофой для всех", - сказал он.

Отмечается, что спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что сделает бесполезной сеть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развернутую Украиной по всей стране для подавления таких целей.

"Они смогут наносить удары по всей территории страны в режиме реального времени - причем с высокой точностью", - пояснил Бескрестнов.

Он отметил, что у России уже есть периоды, когда ее спутники находятся над территорией Украины, обеспечивая связь в течение 30-40 минут. По его оценкам, полноценное покрытие может быть достигнуто в довольно сжатые сроки - примерно за полгода.

Бескрестнов добавил, что Украина работает над контрмерами, включая введение санкций, однако задача крайне сложная. В распоряжении российских инженеров была работающая система Starlink, на которой они могли отрабатывать методы противодействия, тогда как Украине приходится создавать защиту от системы, которая еще даже не начала функционировать в полном объеме. Он добавил:

"Нам нужно действовать. К тому моменту, когда Россия начнет использовать эту сеть для атак на нашу инфраструктуру и на нас самих, у нас уже должны быть готовы соответствующие средства защиты - произведенные в достаточном количестве и развернутые на позициях".

Российский "Рассвет"

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что России потребуется еще два года для того, чтобы заработала система спутниковой связи"Рассвет".

Он отметил, что этого срока будет достаточно для того, чтобы система смогла работать в военных целях, возможно, с некоторыми ограничениями. В то же время для полноценного запуска системы РФ потребуется от 3 до 5 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: