Огрызко: После «Рошена» будут трубы, после труб - сыр, после сыра - еще что-то

Экс-руководитель украинской дипломатии отмечает: пока евроинтеграция Украины не завершится успехом, сосед на востоке постоянно будет выставлять «санитарные претензии».

«По моему мнению, случайных совпадений в заявлении Онищенко быть просто не может. После «Рошена» будут трубы, после труб - сыры, после сыра будет еще что-то. Это - одна и та же линия. Более того, я опасаюсь, что этим не ограничится и чем ближе Вильнюсский саммит, тем угроза нестандартных ситуаций в Украине будет расти », - отметил экс-министр в комментарии для Радио Свобода.

Экс-министр отмечает, что данное ведомство неоднократно заявляло о несоответствии импортной продукции «заявленным параметрам», когда на это был политический заказ из Кремля (это, в частности, касается продукции из Грузии и Молдовы). "Поэтому о санитарных нормах речь не идет, а речь идет о попытке Кремля не выпустить бывшие советские республики из сферы своего влияния", - отметил Владимир Огрызко.