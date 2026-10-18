Решение Трампа отменить санкции против России вывало возмущение у обеих партий, - WP

Зеленский также раскритиковал принятое накануне решение, напомнив о российских атаках на энергетический сектор Украины.

В субботу американские законодатели и президент Украины Владимир Зеленский осудили решение президента Дональда Трампа приостановить действие масштабного пакета санкций против России. Об этом пишет The Washington Post.

Сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас) оказался в числе законодателей, резко раскритиковавших отмену санкций.

"Линдси был бы в ужасе", - написал он, напомнив о том, что Грэм был ярым критиком президента России Владимира Путина и твердо поддерживал Украину.

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Он поделился статьей из издания National Review, в которой содержится призыв к Конгрессу расследовать, в чем именно заключается "помощь и поддержка", оказываемая Трампом российскому лидеру. В другом сообщении республиканец из Техаса назвал содействие Путину "безрассудным" шагом, угрожающим национальным интересам безопасности США.

"На Украине он не остановится - следующими станут наши союзники по НАТО", - отметил Корнин, говоря о президенте России.

Сенатор Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) назвал решение Трампа "крайне безответственным".

"Недопустимо, чтобы нынешняя администрация шла на уступки российскому диктатору, который незаконно вторгся в Украину и ежедневно убивает ни в чем не повинных мирных жителей", - заявил он.

Зеленский также раскритиковал принятое накануне решение, напомнив о российских атаках на энергетический сектор Украины.

"Снятие санкций США, ослабление давления на агрессора, финансовая выгода для Путина - всё это лишь подталкивает его к продолжению атак. Мы не должны отступать", - заявил он.

Важно, что этот шаг также вызвал резкое осуждение со стороны демократов, которые охарактеризовали его как капитуляцию перед Путиным. Член Палаты представителей Дон Байер (демократ от штата Вирджиния), заявил:

"Очередная уступка Трампа Путину - это вновь предательство наших украинских партнеров и нарушение четкой воли Конгресса, выраженной в законодательстве, цель которого - наказать Россию за ее незаконную агрессивную войну".

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) считает, что эти исключения из санкций не имеют никакого отношения к национальной безопасности США.

"Они продиктованы лишь желанием угодить Владимиру Путину. Надеюсь, мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого малодушного, трусливого шага", - отметил он.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер уверен, что Трамп "преподнес Путину лучший подарок на день рождения в этом году".

"Предоставляя российской экономике своего рода систему жизнеобеспечения, Трамп делает свою сделку с дьяволом еще более грязной", - добавил политик.

Сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) заявил, что Трамп вновь выбрал капитуляцию перед Кремлем.

"Линдси Грэм, Джон Маккейн и Рональд Рейган, должно быть, переворачиваются в гробу", - сказал он.

Отмена санкций против РФ

В пятницу вечером Трамп подписал исполнительный указ, отменяющий санкции против РФ, предусмотренные законопроектом, названным в честь покойного сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина). Грэм был активным сторонником этих мер до своей внезапной кончины в июле. Трамп заявил, что пошел на такой шаг, руководствуясь национальными интересами, однако не привел никаких подробностей.

Согласно законодательству, новые санкции должны были вступить в силу в воскресенье. Их цель - оказать давление на российскую экономику и лишить ее средств для финансирования войны против Украины. Документ также затрагивает пять крупнейших мировых импортеров российской нефти и газа.

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