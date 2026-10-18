Экс-разведчик объяснил, сможет ли Украина бить по Крыму без разведданных США

Эксперт отметил, что спутниковой разведкой располагают не только США, но и другие страны-союзники Украины.

Американские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для нанесения ударов по российским целям. Эту тему обсуждает с "Крым.Реалии" капитан 3-го ранга запаса, ранее проходивший службу в военной разведке Украины.

"В современной войне при нанесении дальнобойных ударов без разведывательных данных просто не обойтись. Что касается Крыма, то для атак по объектам на полуострове Украине хватит собственной разведывательной информации и данных от других союзников, кроме США", – отметил он.

По его словам, этому способствует как тот факт, что Крымский полуостров – это украинская территория, так и его близость к территории, контролируемой властями Украины.

Видео дня

"Это не какая-то условная Пермская область, где возможны только спутниковая и агентурная разведка. Крым контролируется украинскими радиолокационными станциями, станциями радио- и радиотехнической разведки, на полуострове достаточно законспирированной агентуры, информацию предоставляют сторонники Украины, а также крымские партизаны. Спутниковые снимки и данные, собираемые разведывательными самолетами и БПЛА, не помешают, но и без них картина обстановки получается достаточно четкой", – пояснил капитан 3-го ранга запаса.

Специалист отметил, что спутниковой разведкой располагают не только США, но и другие страны-союзники Украины.

"Безусловно, у США самое большое в мире группирование разведывательных спутников – это система NRO, коммерческие сети типа Maxar, Planet. В то же время Франция – одна из ключевых европейских держав с собственными аппаратами серий Helios и CSO. Германия располагает спутниками радиолокационной разведки серий SAR-Lupe, SARah. Великобритания обладает возможностями оптической и радиоэлектронной разведки из космоса. Италия располагает системой COSMO-SkyMed – это радиолокационная разведка", – добавил он.

Бывший офицер-разведчик утверждает, что что касается полётов разведывательной авиации над Чёрным морем, то их осуществляют не только США, но и другие страны Североатлантического альянса.

"По данным мониторинговых каналов, чаще всего разведку Крыма и Краснодарского края РФ осуществляет самолет радиоэлектронной разведки "Артемис". Он принадлежит американской частной компании Leidos, которая обслуживает его и предоставляет услуги армии США или структурам НАТО по модели аренды, то есть армия покупает не сам самолет, а готовые разведывательные данные. Также над Чёрным морем совершают полёты самолёты-разведчики других стран НАТО – это Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании, французские Boeing E-3F Sentry и Breguet Atlantic, а также Gulfstream G550 AEW ВВС Италии. На прошлой неделе над морем в начале октября несколько дней работал шведский самолет-разведчик S102B Korpen. То есть разведывательных данных и без американцев Украине вполне хватит", – отметил бывший разведчик.

Разведданные США

Ранее советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко рассказал, что Украина некоторое время не получала от США предупреждений о баллистических угрозах.

По его словам, сначала по Киеву прилетели пять баллистических ракет без заблаговременного предупреждения от партнеров, на следующий вечер ситуация повторилась. Однако уже на следующее утро предупреждения возобновились.

Вас также могут заинтересовать новости: