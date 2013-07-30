Гендиректор Артека уволилась - по собственному желанию

Генеральный директор Международного детского центра "Артек" (Гурзуф, Крым) Елена Поддубная уволилась по собственному желанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе лагеря, Поддубная написала заявление по собственному желанию, не уточняя причины такого решения.

"Распоряжением руководителя Государственного управления делами Елена Поддубная уволена с должности по соглашению сторон", - говорится в пресс-релизе.

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Исполняющим обязанности временно назначен Александр Косых.

Других подробностей пресс-служба не сообщила.

Поддубная возглавляла "Артек" с лета 2010 года. Она сменила на посту Бориса Новожилова.

Как сообщал УНИАН, в июле на взятке в 2 тысячи долларов попался завхоз "Артека".

Кроме того, прокуратура Ялты требовала от руководства лагеря и поселкового совета Гурзуфа наказать должностных лиц, из-за бездеятельности которых на пляже "Гуровские камни" ведется торговля, в том числе сигаретами и алкоголем.