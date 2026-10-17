Как в Украине будут отключать свет в воскресенье: графики на 18 октября

Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

В воскресенье, 18 октября, в Украине будут вынужденно применяться графики ограничения мощности для бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса будут действовать во всех регионах Украины с 06:00 до 23:59. Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1,5 очереди) будут введены в части областей с 06:00 до 23:59.

Отмечается, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Видео дня

Энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому необходимо следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в соответствующем регионе. Когда же свет появляется, просят использовать его экономно.

Отключение света в Черкасской области

Как сообщили в "Черкассыоблэнерго", из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий ракетно-дроновых атак по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 18 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения по подочередям:

1.1 06:00-08:00, 16:00-18:00;

1.2 16:00-18:00, 22:00-24:00;

2.1 14:00–16:00;

2.2 14:00–16:00;

3.1 12:00–14:00;

3.2 12:00-14:00, 20:00-22:00;

4.1 10:00-12:00, 20:00-22:00;

4.2 10:00-12:00, 20:00-22:00;

5.1 08:00–10:00, 18:00–20:00;

5.2 08:00–10:00, 18:00–20:00;

6.1 16:00–18:00;

6.2 18:00–20:00, 22:00–24:00.

Отключение света в Житомирской области

В "Житомироблэнерго" сообщили, что в воскресенье, 18 октября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" в регионе будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Также обнародовали почасовой график отключений.

Ситуация в энергосистеме Украины: важно

Как сообщал УНИАН, недавно россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике. Они атаковали более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в Украине. Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине.

Мы писали, что 17 октября Винница оказалась в полном блэкауте из-за российских ударов. Электротранспорт в городе не работал, а критически важная инфраструктура находилась на резервном питании. Мэр Сергей Моргунов сообщал, что специалисты оценивают масштабы разрушений.

Вас также могут заинтересовать новости: