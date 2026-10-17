После сделки Трампа с Путиным Россия почувствовала, что наступил её час, – CNBC

Эксперты сомневаются, что соглашение с Трампом принесет РФ много денег, а вот политическое влияние гораздо важнее.

Соглашение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным об ослаблении санкций на российский дизель может принести Москве не столько финансовую выгоду, сколько политические дивиденды. Об этом пишет CNBC со ссылкой на экспертов.

Договоренность предусматривает поставку Россией на мировой рынок 4,8 млн тонн дизельного топлива. Однако, по оценке бывшего руководителя подразделения Международного энергетического агентства по нефтяным рынкам Нила Аткинсона, этого недостаточно, чтобы заметно повлиять на мировые цены.

"Это даже не затрагивает сути проблемы – объемы очень и очень малы", – заявил эксперт в эфире CNBC.

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Научный сотрудник Центра NEST Сергей Александченко оценил возможные дополнительные экспортные доходы России от первого этапа соглашения в $1,25 млрд за три месяца. В то же время поступления в федеральный бюджет РФ будут значительно скромнее – менее $30 млн в месяц. Поэтому, по его оценке, соглашение вряд ли существенно усилит финансирование российской войны.

Главный риск, как отмечает CNBC, заключается в политических последствиях. Ослабление санкций без уступок Кремля в отношении Украины может убедить Москву, что дальнейшее давление на Запад принесет новые уступки.

"Главная выгода для России – политическая: решение Трампа ослабляет санкционное давление и подрывает единство Запада", – пояснил Александченко.

Руководительница исследовательского направления Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова также предупредила, что соглашение может побудить Кремль требовать дальнейшего смягчения ограничений. По её словам, исключение из санкций, действующее до апреля 2027 года, потенциально открывает возможности для более широкого экспорта российского дизельного топлива.

Дополнительную обеспокоенность вызывают ограничения на использование спутниковой связи Starlink для украинских военных. Первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил CNBC, что это могло подтолкнуть Россию к усилению ударов по гражданской инфраструктуре.

"Россия чувствует, что настал её момент, чтобы нанести ещё больше боли и страданий гражданской инфраструктуре Украины", – сказал Деркач.

Политика Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп отказался от новых санкций против России, фактически ослабив давление на страну-агрессора и подорвав поддержку Украины. Европейские обозреватели считают, что это решение связано с его стремлением снизить цены на топливо перед выборами, даже ценой усиления российской военной машины.

Между тем в Палате представителей США представили двухпартийный законопроект, который должен заблокировать соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрет на инвестиции в российскую энергетику и введение новых ограничений в отношении нее.

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