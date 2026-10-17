В Иране все так плохо, что теперь террористы финансируют его, а не наоборот, - Axios

На протяжении десятилетий Иран тратил нефтедоллары на поддержку сети террористических движений по всему региону. Но теперь деньги потекли в обратном направлении.

В результате войны с США и американской блокады экономическая ситуация в Иране ухудшилась настолько, что теперь не Тегеран финансирует дружественные ему террористические группировки и политические движения на Ближнем Востоке, а они отправляют деньги Ирану. Об этом пишет Axios со ссылкой на командующего Центральным командованием США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера.

По его словам, финансовые трудности Ирана усугубляются из-за американских санкций и морской блокады, которая ограничивает нефтяные доходы страны. Купер утверждает, что блокада уже стоила Тегерану 25 млрд долларов недополученной прибыли от продажи нефти. Кроме того, CENTCOM совместно с Министерством финансов США в последние недели заморозили иранские криптоактивы на сумму 350 млн долларов.

На фоне этих проблем группировки, которые годами получали финансирование от Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в частности ливанская "Хезболла", палестинский ХАМАС и шиитские формирования в Ираке, вынуждены возвращать часть средств Ирану.

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"Финансовое давление на иранские вооружённые силы стало настолько значительным, что поступают сообщения о том, чтосвязанные с Ираном ополченческие группировки по всему региону задерживают выплаты своим бойцам, чтобы направить деньги обратно в КВИР, который также не платит своим военнослужащим", – заявил Купер.

Как отмечает издание, иранские власти также задерживают выплату зарплат, пенсий и социальных пособий работникам государственного сектора, в частности силовикам и военнослужащим КВИР.

Ситуация в Иране

Как писал УНИАН, иранская валюта подверглась катастрофической девальвации из-за войны с США. По состоянию на конец сентября иранский риал упал до рекордного минимума – более 2,5 млн за доллар. Девальвация за один день может достигать 3–4%.

Также мы сообщали, что Иран нашел способ обойти блокаду США в Ормузском проливе. С июля Иран возобновил экспорт сжиженного газа и авиационного топлива, используя перегрузку "с судна на судно" у берегов Омана. По данным правозащитной группы UANI, по меньшей мере восемь газовозов и один танкер с топливом смогли пройти блокаду, хотя большинство иранских судов остаются под санкциями США.

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