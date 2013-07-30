Квасневский и Кокс встретились с Януковичем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В то же время подробностей встречи в пресс-службе не предоставили.

Как сообщал УНИАН, руководители Мониторинговой миссии Европарламента - бывший Президент Польши Квасневский и экс-глава Европарламента Кокс - прибыли в Украину с трехдневной миссией 29 июля.

В ходе визита они планируют встретиться, кроме Януковича, и с экс-главой украинского правительства Юлией Тимошенко.

Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялись несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.