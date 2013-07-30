СМИ: Выжившего в Азовском инциденте рыбака не выпускают из РФ и грозят арестом

Ему грозит до двух лет тюрьмы, пишет Комсомольская правда в Украине.

Александр уже вторую неделю лежит в Ейской больнице в России. Напомним, он единственный из пятерых украинских рыбаков, кто выжил после столкновения их лодки с катером береговой охраны пограничной службы РФ в районе Должанской косы в Азовском море. Федоровичу сделали две операции и уже перевели из реанимации в хирургию. Еще на прошлой неделе его обещали отправить на родину. Но теперь, скорее всего, долечиваться моряку придется в СИЗО. В Ейск из Безыменного срочно выехала жена Александра.

«Я наконец увидела мужа, но никакой медицинской документации его мне не показали, даже точного диагноза не знаю. Только говорят - пробитое левое легкое. Первую операцию сделали неправильно, а во время второй у Саши выкачали из легкого около девяти литров жидкости с кровью. Представляете? - возмущается Марина, к которой мы вчера дозвонились. - Мужу понадобится длительная реабилитация, в том числе психологическая - он до сих пор в стрессовом состоянии. Я просила выписать Сашу долечиваться в Украине, но мне отказали».

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Против Федоровича возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" (ему грозит штраф до 125 тыс. грн в переводе с рублей или же до 2 лет лишения свободы). Жене в больнице объяснили, что могут оставить ее мужа у себя максимум на три дня, а потом его переведут в СИЗО. Женщина уже наняла адвокатов.

«Уголовное дело открыто с грубыми нарушениями, - говорит Петр Устименко, адвокат Федоровича. - Якобы через два дня после шторма на месте происшествия нашли сети. Основанием для дела и стало предположение, что эти сети принадлежат украинским рыбакам, но доказательств этому нет. И все это в нарушение международных соглашений между Украиной и Россией, по которым Азовское море находится в общем пользовании двух стран. Все идет к тому, чтобы арестовать моего клиента. Дело в том, что продолжаются проверки законности действий пограничников. Александр Федорович - единственный свидетель, и, по его словам, россияне совершили ряд нарушений - в частности, были не в форме, а в шортах и майках. Поэтому его всячески будут удерживать на территории РФ».

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В то же время, отметил адвокат, «украинская сторона не может его допросить. Пока он в больнице, ни одного официального допроса не могут провести и россияне. Сейчас они ждут разрешения медкомиссии перевести его в новороссийское СИЗО. Если это будет сделано, будем добиваться, чтобы ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде».

«Украинские правоохранители с выжившим моряком еще не общались. Это станет возможным, когда он вернется домой. Сейчас следствие ждет результатов судебно-медицинской экспертизы тел четверых погибших моряков - когда будет окончательно установлена причина смерти, - комментируют в УМВД Украины на Донецкой железной дороге. - Кроме того, следствие выясняет, насколько правомерным было пребывание рыбаков в данных территориальных водах. Ведь как таковой границы, фарватера между Украиной и РФ в Азовском море нет».

Как сообщал УНИАН, вечером 17 июля катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Двое рыбаков погибли. Позже было найдено тело третьего рыбака. Одного из членов экипажа спасли.

22 июля военное следственное управление Следственного комитета РФ по Южному военному округу сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения российского пограничного катера с украинской лодкой. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", которой предусматривается до семи лет лишения свободы.

22 июля газета "Вести", ссылаясь на анонимные источники в селе Безымянном, откуда родом погибшие рыбаки, написала, что их односельчане рассказывают, что российские пограничники открыли огонь из автоматов во время преследования лодки.