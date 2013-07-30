В Феодосии с почестями похоронили застреленного мэра (фото)

На церемонию прощания в феодосийском Доме офицеров флота собралось около 1 тыс. человек. Люди несли цветы несколько часов. Возле открытого гроба с мэром сидела его вдова.

Среди тех, кто приехал проститься с мэром, были глава администрации Президента Украины Сергей Левочкин, его сестра - народный депутат Верховной Рады Юлия Левочкина (избрана по округу в Феодосии), спикер Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Анатолий Могилев, глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, мэры ряда городов и поселков Крыма.

На кладбище поехали не все чиновники. Тело Бартенева (в молодости он служил на флоте) придали земле с военными почестями: прозвучал прощальный салют.

Как сообщал УНИАН, на Бартенева напали в ночь на 28 июля, когда он зашел в подъезд пятиэтажки, поставив машину в свой гараж. Мужчина среднего роста и плотного телосложения с расстояния около полутора метров выстрелил в спину мэра. Завязалась борьба. Преступник убежал, забрав барсетку Бартенева с деньгами и документами. Милиция нашла сумку без денег. Расследование проводится по статьям УКУ «разбой» и «умышленное убийство».

Бартенев умер в больнице, не прожив и суток. Ему было 57 лет. Имел звание герой Украины. Дважды, в 2008 и 2010 году, избирался мэром.

В Феодосии объявлен трехдневный траур.