Румынские F-16 сбили два российских беспилотника над своими территориальными водами

Это очередной инцидент с участием БПЛА, затронувший данное государство Юго-Восточной Европы.

Румынские истребители F-16 сбили два беспилотника над территориальными водами страны. Об этом сообщило минобороны страны.

Позднее в ведомстве уточнили, что целями были "реактивные ударные беспилотники семейства "Герань". Это очередной инцидент с участием БПЛА, затронувший данное государство Юго-Восточной Европы.

Министр обороны Раду Мируцэ сообщил, что первый беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии около 17:59 и был сбит "в течение двух минут" в 25 км к юго-востоку от города Сулина.

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"Второй беспилотник, находившийся в том же районе, был перехвачен и сбит в 18:05 - через пять минут после входа в национальное воздушное пространство, в 20 км к востоку от Сулины", - заявил он.

Согласно пресс-релизу Министерства обороны, в операции по перехвату участвовали два истребителя F-16, поднятые по тревоге с 86-й авиабазы ​​Борча, расположенной недалеко от города Фетешти.

Как пояснили в ведомстве, самолеты были задействованы после того, как системы радиолокационного наблюдения обнаружили ряд воздушных целей. Позже было объявлено, что целями являлись "реактивные ударные беспилотники семейства "Герань".

Атаки в Черном море

Инцидент произошел спустя несколько дней после атак дронов на два химических танкера у побережья Румынии недалеко от Сулинского канала - одного из ключевых маршрутов экспорта украинской продукции через Черное море. Удары по танкерам могли нанести российские БПЛА: семеро членов экипажей считаются пропавшими без вести.

За последние десять дней у побережья Румынии и соседней Болгарии были атакованы еще как минимум пять грузовых судов. Сообщается о 23 погибших или пропавших без вести моряках. Большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод стран НАТО.

Румыния предложила взять на себя часть расходов на содержание американского военного контингента и намерена инвестировать около 4 млрд евро в развитие авиабазы НАТО имени Михаила Когэлничану, рассчитывая сохранить военное присутствие США в регионе.

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