Россия возвращает танки на тыловые базы хранения, – осинтеры

До сих пор россияне лишь опустошали базы хранения техники, вывозя оттуда советское наследие.

С начала полномасштабной войны Россия стремительно исчерпывала советские запасы бронетехники на складах, но в последнее время ситуация изменилась на противоположную. Теперь новейшие танки и боевые машины пехоты отправляются не на фронт, а на базы хранения. Об этом сообщает аналитик открытых данных Covert Cabal, специализирующийся на анализе спутниковых снимков российских военных баз.

Как рассказывает эксперт, особенно заметны изменения на 22-й центральной базе хранения в населённом пункте Буй Кostromской области, в нескольких сотнях километров к северу от Москвы. На спутниковом снимке от 4 октября обнаружили десятки единиц бронетехники, хотя ранее основная зона хранения была пустой.

"Мы внезапно заметили резкий разворот этой тенденции на одном из складов", – отмечает автор.

Видео дня

По его данным, в начале полномасштабной войны на базе насчитывалось более 760 танков, однако впоследствии их количество сократилось до 102. Все оставшиеся машины были старыми и находились в зоне технического обслуживания. Теперь склад вновь заполняется, причём современной техникой.

В частности, аналитик идентифицировал на снимках 57 танков Т-90М, которых ранее на базе не было. Он оценивает достоверность такой идентификации примерно в 90% из-за ограниченного разрешения спутниковых снимков. Кроме того, там появилось значительное количество бронемашин БТР-82А, БМП-3М и грузовиков.

Автор также предполагает, что Россия может централизовать хранение военной техники, эвакуируя часть баз на западе страны, находящихся в зоне досягаемости украинских дронов.

Главной причиной накопления новейших машин Covert Cabal считает фактический отказ армии РФ от их использования в войне с Украиной из-за распространения беспилотников на поле боя. Из-за угрозы, которую они представляют, танки стали менее эффективными, а использование самых современных образцов без надлежащей защиты может приводить к значительным потерям.

По его мнению, Россия пока продолжает производить бронетехнику и накапливать её в ожидании появления решений, которые позволят более эффективно противодействовать беспилотникам.

Война в Украине

Как писал УНИАН, украинские военные разработали новую тактику применения бронетехники, сочетая танки и БМП с дронами сопровождения и дополнительной противодроновой защитой. Видео с поля боя демонстрируют, как украинская бронетехника действует под атаками российских FPV, прикрытая собственными беспилотниками и "ежовой" броней.

Такой подход позволяет небольшим группам бронемашин маневрировать и уничтожать цели, снижая риск потерь от дронов. В то же время у этой тактики есть уязвимости, а её успех зависит от локального превосходства в воздухе и способности сдерживать российские беспилотники.

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