Главное за день: обзор топ-новостей

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Евросуд огласил решение по делу Тимошенко

Европейский суд по правам человека вынес решение, что арест и содержание Тимошенко под стражей является незаконным и политически мотивированными. В этом деле суд усмотрел нарушения двух статей Конвенции по правам человека. В Партии регионов заявили, что Украина выполнит это решение. Сама же Тимошенко заявляет, что теперь чувствует себя морально свободной и счастливой.

Суд назначил дополнительную экспертизу телесных повреждений у Павличенко

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство судебно-медицинского эксперта и осужденных по делу об убийстве судьи Шевченковского районного суда Сергея Зубкова по дополнительному исследованию телесных повреждений, установленных у Дмитрия и Сергея Павличенко во время их задержания.

Яценюк предлагает Януковичу три варианта решения «проблемы Тимошенко»

Яценюк отметил, что еще есть возможность у Президента Виктора Януковича и провластной команды «принять правильное по-человечески решение» и «поступить так же, как он поступил при освобожении Юрия Луценко».

В Госстате заявили, что ВВП Украины в прошлом году вырос лишь на 0,2%

Государственная служба статистики подтвердила показатель роста реального ВВП в 2012 году на уровне 0,2%, обнародованный в январе этого года, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн).

В КГГА рассчитывают через месяц начать строительство метро на Троещину

Киевская городская государственная администрация рассчитывает, что работы по строительству четвертой ветки метро в направлении жилого массива «Троещина» начнутся 25 мая, на День Киева.

Товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 46%

Украина продолжает усиливать свои позиции на рынке агропродукции ЕС. Только за первый квартал текущего года товарооборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 46% и достиг 2,5 миллиарда долларов.

Во Львове начался первый в истории Украины суд присяжных

Сегодня начались слушания по делу 27-летнего гражданина Марокко, обвиняемого в умышленном убийстве известного львовского врача-травматолога Леона Фрайфельда. Обвиняемый по делу лично изъявил желание, чтобы его дело слушалось с участием присяжных.

Дыра в госбюджете за три месяца выросла до 4,5 миллиардов гривен

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 составил 4,523 млрд грн, тогда как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составил 978,5 млн грн.