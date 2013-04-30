Главное за день: обзор топ-новостей
Евросуд признал арест Тимошенко незаконным, ВВП Украины в прошлом году вырос на целых 0,2%, киевлянам обещают дотянуть метро до Троещины, а во Львове впервые в украинской истории начался суд присяжных.
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Евросуд огласил решение по делу Тимошенко
Европейский суд по правам человека вынес решение, что арест и содержание Тимошенко под стражей является незаконным и политически мотивированными. В этом деле суд усмотрел нарушения двух статей Конвенции по правам человека. В Партии регионов заявили, что Украина выполнит это решение. Сама же Тимошенко заявляет, что теперь чувствует себя морально свободной и счастливой.
Суд назначил дополнительную экспертизу телесных повреждений у Павличенко
Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство судебно-медицинского эксперта и осужденных по делу об убийстве судьи Шевченковского районного суда Сергея Зубкова по дополнительному исследованию телесных повреждений, установленных у Дмитрия и Сергея Павличенко во время их задержания.
Яценюк предлагает Януковичу три варианта решения «проблемы Тимошенко»
Яценюк отметил, что еще есть возможность у Президента Виктора Януковича и провластной команды «принять правильное по-человечески решение» и «поступить так же, как он поступил при освобожении Юрия Луценко».
В Госстате заявили, что ВВП Украины в прошлом году вырос лишь на 0,2%
Государственная служба статистики подтвердила показатель роста реального ВВП в 2012 году на уровне 0,2%, обнародованный в январе этого года, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн).
В КГГА рассчитывают через месяц начать строительство метро на Троещину
Киевская городская государственная администрация рассчитывает, что работы по строительству четвертой ветки метро в направлении жилого массива «Троещина» начнутся 25 мая, на День Киева.
Товарооборот между Украиной и ЕС увеличился на 46%
Украина продолжает усиливать свои позиции на рынке агропродукции ЕС. Только за первый квартал текущего года товарооборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 46% и достиг 2,5 миллиарда долларов.
Во Львове начался первый в истории Украины суд присяжных
Сегодня начались слушания по делу 27-летнего гражданина Марокко, обвиняемого в умышленном убийстве известного львовского врача-травматолога Леона Фрайфельда. Обвиняемый по делу лично изъявил желание, чтобы его дело слушалось с участием присяжных.
Дыра в госбюджете за три месяца выросла до 4,5 миллиардов гривен
Дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 составил 4,523 млрд грн, тогда как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составил 978,5 млн грн.