Евросуд огласил решение по делу Тимошенко

Европейский суд по правам человека единогласно вынес решение по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в котором говорится, что ее арест и содержание под стражей являются незаконными и политически мотивированными.

Об этом сообщается на сайте "Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, жалоба Ю.Тимошенко была подана в ЕСПЧ 10 августа 2011 года. В своей жалобе Ю.Тимошенко, в частности, обжаловала условия досудебного удержания в Лукьяновском СИЗО и Качановской колонии, непредоставление надлежащей медицинской помощи, транспортировку в госпиталь в Харькове против ее воли 20 апреля 2012 года и получение повреждений во время этой транспортировки, постоянный надзор в госпитале.

Кроме того, Ю.Тимошенко обжаловала умышленный характер удержания ее под стражей без достаточного количества юридических оснований.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.