Тимошенко после решения Евросуда «морально свободна и счастлива»

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что после обнародования сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека по ее жалобе чувствует себя морально свободной и счастливой.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Ю.Тимошенко о решении Европейского суда по правам человека.

«Сегодня очень важный для меня день. Я счастлива, что Европейский суд по правам человека - единственный в украинских реалиях суд правды и справедливости - признал незаконным мой арест и содержание под стражей.

Я счастлива, что сегодня устранены все потоки грязи и черной неправды, в которых на протяжении нескольких лет власть топила меня. Я счастлива, что нейтрализованы все попытки украинского режима уничтожить меня как человека и убрать из жизни как политика», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

По словам экс-премьера, «политическая мотивация» ее ареста, «которую признал Европейский суд по правам человека, доказывает, что все остальные уголовные дела против меня, заявления прокуроров и абсурдные обвинения - незаконные, неправдивые и несправедливые.

По убеждению Ю.Тимошенко, лишение ее свободы – «личное преступление Виктора Януковича, потому что каждый знает, что команду творить надо мной беззаконие и насилие давал персонально он».

Кроме того, экс-премьер заметила, что Европейский суд по правам человека, подтвердив в отношении ее нарушение 18 статьи Конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека, фактически признал ее политическим заключенным.

«В Украине, к сожалению, глубокие традиции политических преследований. Моя страна жила и продолжает жить во времена, когда патриотам находится место только в тюрьме. В свое время это звание - «политзаключенный» - носили настоящие Герои Украины - Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Михаил Горынь и многие другие, кто не покорился, не сломался, не продался и не предавал. Такой "статус" для меня - ценнее и дороже любых фальшивых титулов и наград», - заметила Ю.Тимошенко.

Она допустила, что решение ЕСПЧ никоим образом не повлияет на действия Президента В.Януковича.

«Но после решения Европейского суда я уже морально свободна. Свободна, несмотря на все их решетки, камеры, стены, заборы и тонированные окна. Теперь только вопрос времени, когда я сделаю шаг за пределы тюрьмы. Сегодня я чувствую всю полноту счастья человека, который получил политическую и юридическую реабилитацию. Всем спасибо, кто сделал это возможным», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Экс-премьер прибавила, что по формальным юридическим традициям ее процесс называют "Тимошенко против Украины". «Это - неверно. Я против тех, кто сегодня издевается над моей Украиной, унижает ее, для кого она чужая и ненужная. С ними я боролась и буду бороться до победы. Я как раз против них. Я - за Украину!» - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем те, которые установлены Конвенцией.

Решение еще не приобрело статус окончательного, поскольку дается три месяца на его обжалование.