В ПР говорят, что Украина выполнит решение ЕСПЧ относительно Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Забарский сказал во время конференции.

“Безусловно, Украина имеет и будет выполнять решение Европейского суда по правам человека, и выполнит все необходимые процедуры, которые предусмотрены Конвенцией (Европейской конвенцией о правах человека и основополагающих свободах — УНИАН)”, - сказал В.Забарский.

В то же время он отметил, что решение ЕСПЧ еще не вступило в силу, это состоится лишь через три месяца. В.Забарский добавил, что за это время может быть подана апелляция или стороной защиты, или государством-участником Конвенции, тогда это дело будет рассматривать Большая палата ЕСПЧ.

Кроме того, В.Забарский отметил, что ЕСПЧ не удовлетворил жалобу Ю.Тимошенко в части применения истязаний.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли решение ЕСПЧ повлиять на освобождение Ю.Тимошенко, В.Забарский заметил, что ЕСПЧ рассматривает жалобы на предмет того, произошло ли нарушение Конвенции о правах человека при применение национального законодательства, но это не касается вопроса виновности или не виновности человека.

“Говорить о том, что это решение может быть основой для того, чтобы изменилась ситуация с Тимошенко, — не совсем верно”, - сказал он.

В.Забарский отметил, что после получения текста официального решения ЕСПЧ и изучения его компетентными государственными органами будет принято решение о дальнейших действиях.

“То есть принимать подобное решение без апелляции или подавать апелляцию и передавать на рассмотрение в Большую палату”, - сказал он и отметил, что теперь не может спрогнозировать, будет ли подавать Украина апелляцию, но окончательное решение ЕСПЧ, безусловно, будет выполнено.

На уточняющий вопрос журналистов, получит ли Ю.Тимошенко материальную компенсацию, В.Забарский допустил, что так и будет.

Кроме того, он уточнил, что в статье 18 Конвенции жалобу, по которой ЕСПЧ поддержал, не речь идет о политически мотивированном аресте, а лишь об основаниях для ареста, не предусмотренных статьей 5 Конвенции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей нежели, те, что установлены Конвенцией.

Согласно распространенному пресс-службой суда пресс-релизу, суд, в частности, решил, что содержание под стражей Ю.Тимошенко в порядке меры пресечения было произволом, законность ее содержания под стражей не была должным образом оценена, а сама Ю.Тимошенко не имела возможности требовать компенсации за незаконное лишение свободы.