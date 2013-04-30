Суд назначил дополнительную экспертизу телесных повреждений у Павличенко

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство судебно-медицинского эксперта и осужденных по делу об убийстве судьи Шевченковского районного суда Сергея Зубкова о дополнительном исследовании телесных повреждений, установленных у Дмитрия и Сергея Павличенко на момент их задержания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, с целью обеспечения объективности судебного рассмотрения дела сторона государственного обвинения не возражала против удовлетворения этих ходатайств, и считает возможным в ходе дополнительной судебно-медицинской экспертизы еще раз исследовать раны Павличенко, а также установить время и обстоятельства, при которых они были получены.

Следующее заседание назначено на 5 июня 2013 года.

Справка УНИАН. Судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем, 31 января в Апелляционном суде С.Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.