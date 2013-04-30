Яценюк предлагает Януковичу три варианта решения «проблемы Тимошенко»

Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека подтвердило, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не совершала уголовного преступления.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка относительно решения ЕСПЧ по делу «Тимошенко против Украины».

«Европейский суд по правам человека очень четко указал, что Юлия Тимошенко была незаконно арестована, а любые преследования по отношению к Юлии Тимошенко – это ни что иное, как политические преследования. Там нет ни одного состава уголовного преступления», - сказал он.

«У Юлии Владимировны было гениальное высказывание: «Справедливость есть, за нее стоит бороться». Справедливость, действительно, есть. Правда, не в украинских судах, а в европейских», - добавил А.Яценюк.

Он считает, что решение ЕСПЧ о незаконности ареста Ю.Тимошенко - это первый этап.

«Следующий этап – признание всех обвинений по отношению к Юлии Тимошенко не соответствующими закону и Конституции, не соответствующими никаким международным нормам и вообще здравому смыслу», - заметил председатель фракции.

«Мы ожидаем окончательного решения ЕСПЧ до конца текущего года», - добавил он.

Относительно дальнейших шагов А.Яценюк отметил, что еще есть возможность у Президента Виктора Януковича и провластной команды «принять правильное по-человечески решение» и «поступить так же, как он поступил при освобождении Юрия Луценко».

«Вторая возможность – наконец, принять решение, чтобы, в соответствии с законом об основах здравоохранения, предоставить возможность Юлии Владимировне получить лечение за пределами Украины, ведь та операция, в которой она нуждается, в Украине не может быть сделана», - сказал председатель фракции «Батькивщина».

Еще один путь, по словам А.Яценюка, - принятие в украинском парламенте законопроекта о декриминализации статей №№364 и 365, по которым была незаконно осуждена Ю.Тимошенко, или законопроекта об амнистии, «который не предусматривает необходимости для Юлии Владимировны писать какие-то письма и просьбы, который не просто освобождает ее, но и дает ей право на участие в политической деятельности».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.