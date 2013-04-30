Во Львове начался первый в истории Украины суд присяжных

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня началось слушание по делу 27-летнего гражданина Марокко, который обвиняется в умышленном убийстве известного львовского врача-травматолога Леона Фрайфельда.

Обвиняемый по делу лично выразил желание, чтобы его дело слушалось при участии присяжных.

Во время сегодняшнего судебного заседания, из утвержденного списка методом произвольного выбора, были отобраны присяжные по делу – три женщины, которые присутствовали на заседании вместе с двумя профессиональными судьями.

В ходе заседания заслушивались ходатайства сторон, рассмотрения дела по сути – не было.

В начале судебного заседания адвокат подсудимого заявил ходатайство о запрещении фото- и видеосъемки. После того, как суд отклонил данное ходатайство, адвокат подсудимого заявил ходатайство об отводе представителя государственного обвинения которым, по утверждению защиты, оказывалось давление на подсудимого. Суд также отклонил данное ходатайство.

После этого защита внесла ходатайство о недоверии судьям. Затем представители пострадавшей стороны заявили, что такие действия защиты подсудимого направлены на затягивание дела и не согласились с отводом судей.

В суде был объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2012 года, около 6-и часов утра на улице Пекарской, 65 в центре Львова прохожие увидели, как мужчина бьет ногами другого мужчину, который уже лежал на земле. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Вскоре подъехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали злоумышленника. Задержанным оказался 26-летний гражданин Марокко, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2012 года он был отчислен из медицинского вуза Львова и должен был быть депортирован из страны, однако, по предварительным данным, продолжал учебу в одном из вузов на юридической специализации. Марроканец ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако характеризовался как очень агрессивный мужчина и склонный к применению силы.

Как самый вероятный мотив убийства следствие рассматривало "внезапно возникшую неприязнь".

Погибший - 67-летний Леон Фрайфельд - был известным во Львове врачом-травматологом, который 31 год занимал должность заведующего травматологическим отделением 8-й городской больницы и считался «гением травматологии» во Львове.