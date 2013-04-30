В Госстате заявили, что ВВП Украины в прошлом году вырос лишь на 0,2%

Об этом сообщается на сайте Госстата.



Рост номинального ВВП за 2012 год, по данным Госстата, остается на уровне 0,2%.

Дефлятор ВВП в 2012 году составил 8,0% по сравнению с 15,7% в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, обнародованным в марте 2013 года, спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, в то время как, по предварительным оценкам, спад составлял 2,7%. При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.