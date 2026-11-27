Трейдеры также уверены в повышении процентной ставки ФРС в следующем месяце.

Доллар готовится к самой продолжительной ежемесячной серии роста за последние два года, поскольку деятельность компаний, связанных с искусственным интеллектом, и повышение процентных ставок стимулируют спрос на безопасные активы, пишет Bloomberg.

Индекс Bloomberg Dollar Spot в ноябре вырос на 1,9%, что позволяет ему третий месяц подряд демонстрировать рост. Доллар укрепился по отношению ко всем валютам G10, включая японскую иену и швейцарский франк.

Падение акций технологических компаний в сочетании с устойчивым экономическим ростом и повышенной инфляцией в США способствовало укреплению доллара в течение последних трех месяцев.

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Трейдеры уже полностью учли в ценах вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце (0,25%), а также предполагают возможность еще двух повышений до середины следующего года.

Некоторые стратеги с Уолл-стрит ожидают, что укрепление доллара продолжится и в 2027 году. Они отмечают, что масштабные инвестиции в сферу искусственного интеллекта, которые вызывают нервозность на фондовых рынках, в то же время служат двигателем экономического роста США и притока капитала. Доллар получил поддержку благодаря тому, что иностранные инвесторы конвертируют свои национальные валюты для покупки акций американских компаний, использующих эти технологии.

Недавняя распродажа акций вызвала опасения относительно продолжительности бума в сфере искусственного интеллекта, что спровоцировало резкие колебания на мировых рынках. По оценке Goldman Sachs, в таких условиях доллар стал "лучшим защитным активом", тогда как в MUFG считают, что поддержку валюте также оказывает перспектива повышения процентных ставок.

Сильные позиции американской экономики подкрепляют убеждение инвесторов в том, что доходность в США, вероятно, останется высокой – даже несмотря на то, что последние распродажи активов поставили это под сомнение, отмечают аналитики MUFG.

Ситуация на финансовых рынках – главные новости

В начале ноября, после ошеломляющей победы демократов на промежуточных выборах в США, акции мировых компаний резко упали, а доллар достиг месячного минимума.

Украинские банкиры прогнозируют, что в декабре курс доллара в Украине может колебаться в пределах 45–46 грн. В отдельные периоды наличный курс продажи может достигать 46,5–47 грн.

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