Яценюк заявляет, что отдельные члены ЦИК были в сговоре с Банковой

Об этом он сказал сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на выборах 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По словам А.Яценюка, массовые фальсификации начались в первую очередь на пяти мажоритарных округах, на которых до сих пор так и не определены победители.

«Был заговор между отдельными членами Центральной избирательной комиссии и Администрации Президента Януковича, который заключался в том, чтобы не признать победившими на этих пяти мажоритарных округах кандидатов от оппозиции», - отметил А.Яценюк.

Он напомнил, что принимал участие в нескольких судебных заседаниях по выборам в этих округах, в частности, по 94-му округу в Киевской области. Он добавил, что у оппозиции были исчерпывающие материалы, удостоверявшие победу оппозиционных кандидатов.

А.Яценюк подчеркнул, что тогда оппозиции удалось не позволить «Партии регионов и членам ЦИК, которые контролируются ПР и коммунистами, украсть эту победу для кандидатов от ПР и так званых независимых кандидатов, которые потом все равно вступили бы во фракцию Партию регионов».

Председатель фракции «Батькивщина» напомнил, что в парламенте зарегистрировано постановление, согласно которому от ЦИК требуется завершить подсчет голосов и определить победителей на этих пяти округах по протоколами УИК.

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А.Яценюк также отметил, что у оппозиции есть факты, что подсчет голосов избирателей по пропорциональной составляющей был остановлен на 72 часа: «Это очень легко проверяется».

«Было дано указание из Администрации Президента Януковича, чтобы результат Партии регионов по пропорциональной составляющей был не менее 30%. Таким образом, на протяжении двух суток преднамеренно держались результаты на табло ЦИК», - сказал он

По данным оппозиции, подчеркнул А.Яценюк, именно в этот момент в восточных областях Украины «работали по повышению явки и переписывание протоколов УИК и ОИК». Он добавил, что тогда у «Батькивщины» было отобрано 2-3%.

«Мы считаем, что это должно стать предметом уголовного расследования новой Генеральной прокуратуры Украины. Кто давал указания ЦИК не подсчитывать голоса? Ведь в соответствии с законом, именно ЦИК должен был взять на себя функцию окружной избирательной комиссии и самостоятельно провести подсчет всех голосов и определить победителей», - отметил он.

«Наши европейские партнеры наблюдают за тем, будет ли украинская власть выполнять свои обязательства по расследованию фактов фальсификации и сделать невозможным фальсификаций в будущем», - отметил А.Яценюк и обратился к членам ВСК, чтобы комиссия отдельно рассмотрела вопрос этих пяти округов, «где фактически и юридически была украдена победа».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

Впоследствии народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса о проведении повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. В частности, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.