Комиссия ВР уже знает, что ЦИК могла назвать победителей в проблемных округах

Центральная избирательная комиссия имела все основания установить результаты парламентских выборов в пяти проблемных округах в интересах кандидатов от Объединенной оппозиции, проанализировав видеоматериал, отснятый камерами наблюдения.

Такой вывод сделала Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщина».

Как объяснил сегодня на заседании член ВСК народный депутат Руслан Князевич, такой вывод очевиден, если проанализировать видеоматериал с избирательных участков, который получила в свое распоряжение ВСК.

Он напомнил, что, в частности, ЦИК отказалась устанавливать результаты выборов по ИО №197 и ИО №132, поскольку получила от ОИК оригиналы протоколов участковых комиссий, отличающиеся от тех оригиналов, которые есть у субъектов избирательного процесса.

По теме: Романюк заявляет, что Засуха хочет устранить его как конкурента

При этом, по его словам, ЦИК не приняла во внимание видеоматериал, на котором четко видно и слышно, как по участкам устанавливают результаты и записываются в протокол.

«Предварительный вывод четкий и однозначный: все данные, которые есть в оригиналах протоколов, предоставленных от субъектов избирательного процесса, совпадают с данными, зафиксированными на видеозаписях. Это свидетельствует о том, что ЦИК не до конца выполнила те полномочия, которые на нее возложены, отказалась, сознательно или не сознательно, использовать такое важное доказательство, как видеозапись», - подчеркнул народный депутат.

При этом Р.Князевич напомнил, что из госбюджета было потрачено более 1 млрд грн для установки видеонаблюдения на участках.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада приняла решения, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

9 января председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что народные депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд для решения вопроса относительно проведения повторных парламентских выборов в пяти проблемных одномандатных округах. По словам А.Ефремова, КС должен решить, какой орган будет принимать решение о дате проведения повторных выборов в этих пяти округах – ЦИК или парламент.

Вместе с тем 4 февраля лидеры трех оппозиционных фракций парламента зарегистрировали в ВР проект постановления об установлении результатов выборов в парламент 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223.

Документом предлагается обязать ЦИК установить результаты выборов в 5 проблемных округах.