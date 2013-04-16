Кличко считает, что ни один нынешний министр не может быть новым премьером

Лидер фракции “УДАР» Виталий Кличко настаивает на отставке правительства и заявляет, что ни один нынешний представитель Кабинета министров не может быть новым премьер-министром

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В.Кличко подчеркнул необходимость не в пятницу, а уже в среду 17 апреля, рассмотреть вопрос об ответственности и отставке правительства.

В.Кличко также подчеркнул, что ”ни один представитель правительства (нынешнего) не может быть назначен премьер-министром”.

“Не справилась вся команда и они все должны нести ответственность за свои действия”, - заявил лидер “УДАРа”.

Как сообщал УНИАН, в повестке дня работы ВР предусмотрено, что вопрос об ответственности Кабинета министров будет рассматриваться 19 апреля.

По словам председателя ВР Владимира Рыбака, рассмотрение этого вопроса будет длиться полтора часа. Он добавил, что будет выступать премьер-министр Николай Азаров, будет отвечать на вопросы народных депутатов, и после обсуждения данного вопроса будет приниматься решение по этому поводу.