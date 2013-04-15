Кличко предлагает референдум о недоверии Януковичу

Об этом он сказал на интернет-конференции на портале Лига.net.

По словам В.Кличко, если власть хочет проводить референдумы, то «давайте проведем референдум: Президент когда-то обещал услышать каждого, пусть он услышит каждого и отношение каждого к сегодняшней власти, к сегодняшнему положению дел в Украине».

«Такой референдум, я думаю, имел бы смысл», - сказал он.

При этом лидер «УДАРа» добавил, что те референдумы, которые планирует инициировать власть, направлены на то, «чтобы удержать власть и усилить свое влияние на парламент, на тот орган, который на сегодняшний день не является подконтрольным власти».