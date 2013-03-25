Янукович поблагодарил СБУ за службу

Президент Украины Виктор Янукович поздравил сотрудников, военнослужащих и ветеранов Службы безопасности Украины с 21-й годовщиной СБУ.

Как говорится в поздравлении, размещенном на сайте Президента, «наше государство уверенно идет по пути демократических реформ, осуществляя гуманизацию отечественного законодательства и последовательно строя отношения с другими странами на принципах равноправного партнерства. Современность ставит перед Службой безопасности Украины новые задания по защите стратегических интересов и национальной безопасности страны, противодействию иностранным спецслужбам, международному терроризму, коррупции, обеспечению конституционных прав и свобод наших соотечественников».

Президент выразил искреннюю благодарность личному составу Службы безопасности Украины за высокий профессионализм, патриотизм и верность служебному долгу.

В.Янукович также поздравил ветеранов СБУ, которые воспитали современное поколение сотрудников и на переломе политических эпох укрепили основы независимости Украинского государства.

«Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия и успехов в почетном деле служения народу Украины», - отметил Президент.