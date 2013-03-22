Сотрудники СБУ перехватили четыре передвижные газозаправки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

«Сотрудники СБУ совместно с работниками регионального подразделения Госгорпромнадзора разоблачили две передвижные автомобильные газозаправочные станции (ПАЗС), которые незаконно заправляли метаном маршрутные такси просто на улицах областного центра», - говорится в сообщении.

По информации пресс-группы, в ходе проверки, инициированной СБУ, установлено, что эти передвижные АЗС принадлежат одному из местных ООО, которое в течение четырех месяцев, без соответствующего разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью заправляло пассажирский транспорт.

Во время этой проверки правоохранители выявили еще две такие же ПАЗС. «Наполнение газовых баллонов и заправку автомобилей осуществляли неуполномоченные на то лица, к тому же в непосредственной близости к жилым зданиям, что категорически запрещено», - отмечают в пресс-группе.

По заключениям специалистов, противозаконная деятельность могла привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью как исполнителей опасных работ, так и граждан, которые пользовались услугами ПАЗС, находились или жили вблизи мест таких заправок. К проверке незаконной деятельности ООО приобщился ряд контролирующих и правоохранительных органов, в частности, региональные подразделения ГСЧС и налоговой службы. В настоящее время, на эксплуатацию всех четырех ПАЗС, принадлежащих указанной коммерческой структуре, наложен запрет.