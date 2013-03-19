Арбузов хочет знать, чем министры занимаются на выходные и праздники (документ)

Об этом говорится в подписанном Арбузовым документе, который обнародовала на своей Facebook-странице журналистка Ольга Василевская.

Арбузов хочет, чтобы министры докладывали ему о планах на день

Информацию чиновники должны отправлять Арбузову до 15:00 дня, предшествующего отчетному, на электронный адрес, помечая письмо буквой "К".

Украинская правда