Арбузов хочет знать, чем министры занимаются на выходные и праздники (документ)
18:53, 19 марта 2013Политика
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Первый вице-премьер Сергей Арбузов приказал всем министрам и руководителям других центральных органов исполнительной власти ежедневно отчитываться о своем местонахождении.
Арбузов ждать отчеты до 15 часов ежедневно
Об этом говорится в подписанном Арбузовым документе, который обнародовала на своей Facebook-странице журналистка Ольга Василевская.
Арбузов хочет, чтобы министры докладывали ему о планах на день
Информацию чиновники должны отправлять Арбузову до 15:00 дня, предшествующего отчетному, на электронный адрес, помечая письмо буквой "К".
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