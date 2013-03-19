Спасатели заявляют, что готовы к возможным наводнениям и половодью

Об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бойко в эфире программы «Про головне» на телеканале «Первый Национальный», сообщает РБК-Украина.

«С учетом ситуации, которая ежегодно ожидается весной по половодью, Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Министерством обороны разработан план взаимодействия при пропуске половодья. Для выполнения соответствующих решений правительства образована межведомственная группа, которая сегодня насчитывает 42 тыс. 500 человек личного состава, около 900 единиц специальной техники, из них достаточное количество средств для осуществления работ на водных объектах. Кроме этого, 22 летальных аппараты готовы также к выполнению задач по назначению. Человеческих, технических ресурсов достаточно сегодня для надлежащего реагирования на половодье в случае осложнения обстановки», - сказал он.

В то же время, по его словам, сейчас правительством решается вопрос по дополнительному оснащению ГосЧС техническими средствами.

«Техническое оснащение Государственной службы чрезвычайных ситуаций - это проблемный вопрос, который решается правительством. В рамках возможностей государственного бюджета на сегодня это обновление происходило в нормальном режиме. После проведения соответствующей реорганизации в декабре прошлого года, появилась дополнительная возможность привлечения соответствующих подразделений, техники, в том числе более современной, Вооруженных сил Украины. Это позволит выполнить основную задачу обеспечить безопасность граждан нашего государства», добавил Бойко.

В связи с потенциальными рисками, связанными с весенним половодьем, он отметил, что сегодня нужно вернуться к ранней практике реагирования, когда за всеми водоемами закреплялись ответственные органы.

«Сегодня нередко происходит загромождение русел, хаотичная застройка, ситуация, когда отсутствуют владельцы, балансодержатели водоемов. Нужно вернуться к практике, когда начиная от села, заканчивая крупным населенным пунктом, за каждым водоемом, ручейком были закреплены люди или предприятия, учреждения и организации, была забота о том, чтобы был свободный пропуск воды. Поэтому Государственная служба чрезвычайных ситуаций инициирует внесение изменений в законодательство. Нужно, чтобы местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления регулировали на соответствующих территориях указанные вопросы», - резюмировал Бойко.