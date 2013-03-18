Оппозиция заявляет, что ЦИК назначила нового депутата вместо Власенко незаконно

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции.

«Провластная часть Центральной избирательной комиссии 18 марта 2013 года признала избранным и зарегистрировала другого народного депутата вместо Сергея Власенко. Таким образом, Центризбирком окончательно оформил и разделил ответственность за ранее принятое незаконное и антиконституционное решение Высшего административного суда, которым Сергей Власенко был досрочно лишен депутатских полномочий», - отмечается в заявлении.

Как напомнили в оппозиции, тогда ВАСУ проигнорировал документы, в частности, письма Генеральной прокуратуры, Киевской коллегии адвокатов, которые подтверждали, что С.Власенко не занимался адвокатской деятельностью, а выступал на судебных процессах над экс-премьером Юлией Тимошенко в качестве защитника на общественных началах, который действует на основании поручения партии «Батькивщина».

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В то же время в Объединенной оппозиции «Батькивщина» отметили, что прекрасно понимают, что найти справедливость в Центральной избирательной комиссии в нынешнем ее составе и в отечественных судах, которые «полностью подконтрольны заказчикам политической расправы над оппозиционными деятелями», – невозможно. Именно поэтому на решение ВАСУ по делу С.Власенко была составлена и подана жалоба в Европейский суд по правам человека, и в «Батькивщине» ожидают, что ее оперативно и объективно рассмотрят, отмечается в заявлении.

В Объединенной оппозиции убеждены, что решение по этому делу и по другим жалобам, поданным в ЕСПЧ Юлией Тимошенко и Юрием Луценко, «наконец, остановят тот правовой «беспредел», который происходит в Украине».